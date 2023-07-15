بعد إنقاذها| لحظة إطلاق سلحفاة المطرية بالبحر المتوسط في بورسعيد .. شاهد

قال الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، إنه جرى اليوم السبت إطلاق سلحفاة المطرية على ساحل البحر المتوسط في نطاق محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد.

وأشار مدير المحمية فى بورسعيد إلى أن الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تابعت أمس انتشار منشور على الفيسبوك يوضح وجود سلحفاة بحرية ضخمة الرأس "Loggerhead" في أحد أسواق بيع الأسماك، بمحافظة بورسعيد فأجريت الجمعية اتصالات بجهاز شئون البيئة الذي تحرك سريعًا لإنقاذ السلحفاة، لافتا أن فريق من الباحثين بوزارة البيئة استلم السلحفاة ونقلها إلى الجمعية التي تأكدت من سلامتها واستضافتها لديها لمدة يوم، ثم تحركت السلحفاة إلى محمية أشتوم الجميل ليجرى إطلاقها هناك إلى بيئتها الطبيعية مرة أخرى.

شاهد لحظة إطلاق سلحفاة المطرية بالبحر المتوسط في بورسعيد بمحمية أشتوم الجميل IMG-20230715-WA0021 IMG-20230715-WA0023 IMG-20230715-WA0022 IMG-20230715-WA0019 IMG-20230715-WA0020 IMG-20230715-WA0018 IMG-20230715-WA0017

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت عن أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أصدرت توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" من قيام أحد أصحاب محلات بيع الأسماك فى بورسعيد بعرض ترسة بحرية وتعرضها للأذى من الأطفال موجودة بأحد الأسواق بحي بالمطرية، وجرى التواصل مع الشاكي، وضبط الترسة وكانت في حالة صحية سيئة وجاري إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.