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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إنقاذها| لحظة إطلاق سلحفاة المطرية بالبحر المتوسط في بورسعيد .. شاهد

شاهد لحظة إطلاق سلحفاة
شاهد لحظة إطلاق سلحفاة المطرية بالبحر المتوسط في بورسعيد بمح

قال الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، إنه جرى اليوم السبت إطلاق سلحفاة المطرية على ساحل البحر المتوسط في نطاق محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد.

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وأشار مدير المحمية فى بورسعيد إلى أن الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تابعت أمس انتشار منشور على الفيسبوك يوضح وجود سلحفاة بحرية ضخمة الرأس "Loggerhead" في أحد أسواق بيع الأسماك، بمحافظة بورسعيد فأجريت الجمعية اتصالات بجهاز شئون البيئة الذي تحرك سريعًا لإنقاذ السلحفاة، لافتا أن فريق من الباحثين بوزارة البيئة استلم السلحفاة ونقلها إلى الجمعية التي تأكدت من سلامتها واستضافتها لديها لمدة يوم، ثم تحركت السلحفاة إلى محمية أشتوم الجميل ليجرى إطلاقها هناك إلى بيئتها الطبيعية مرة أخرى.

شاهد لحظة إطلاق سلحفاة المطرية بالبحر المتوسط في بورسعيد بمحمية أشتوم الجميل

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وكانت وزارة البيئة قد أعلنت عن أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أصدرت توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" من قيام أحد أصحاب محلات بيع الأسماك فى بورسعيد بعرض ترسة بحرية وتعرضها للأذى من الأطفال موجودة بأحد الأسواق بحي بالمطرية، وجرى التواصل مع الشاكي، وضبط الترسة وكانت في حالة صحية سيئة وجاري إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.

بورسعيد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ساحل البحر المتوسط محافظة بورسعيد موقع التواصل الاجتماعي

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