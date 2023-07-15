مخرج كبير.. آمال رمزي: قفشت جوزى بيخوني مع راقصة

تحدثت الفنانة آمال رمزي، عن عدد زيجاتها وبعض أسباب طلاقها، وإمكانية زواجها مرة أخرى.

وأوضحت آمال رمزى، خلال حوارها مع برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أنها تزوجت 4 مرات كانت المرة الأولى فى سن الـ 17 عاما وتزوجت حينها من المخرج كمال صلاح".

خيانة

وأضافت آمال رمزى، أنها انفصلت عنه بعد عامين ونصف من الزواج بسبب خيانته لها مع راقصة وأمراءه عربية، معقبة:" قفشته فى المكتب مع الراقصة".

وعن الزيجة الثانية، قالت آمال رمزى، أنها استمرت 20 عاما، وكان يحبها كثيرا، نافية أمكانية زواجها مرة أخرى.