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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة المقاولون بالدوري

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات مكثفة على هامش المران الجماعي.

اختتم مارسيل كولر المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة من مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الممتاز.
 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق المقاولون العرب الدوري الممتاز المران الجماعي أندريس أندويا

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