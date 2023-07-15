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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد العسيري يفجر مفاجأة عن مشروع 100 سنة غنا للفنان علي الحجار

ارشيفية
ارشيفية

قال الشاعر والكاتب الصحفي محمد العسيري، ومؤلف كتاب 100 سنة غنا، إنه وثق في مقدمة كتابه أن 100 سنة غنا هو مشروع المطرب علي الحجار، لافتًا إلى أن المشروع مكتمل في ذهن علي الحجار بآلياته، وأنه كان شاهدًا عليه، وعلي الخطوات التي اتخذها، الحجار عندما التقي بالوزير فاروق حسني، ومن بعده مع الوزير أنس الفقي، مكملا أن مشروع الأساتذة استنساخ لمشروعه 100 سنة غنا.

 قال العسيري، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن ما أعلن عنه في المؤتمر الصحفي، بشأن مشروع الأساتذة، مختلف عما تم تنفيذه.


ولفت إلى أن ما تم تنفيذه ليس مشروع وإنما حفلة، ومدحت صالح يقدم هذا النوع من الأغاني منذ 15 سنة و يعيد غناء الأغاني القديمة، ويحيي حفلة كل شهرين مع ريهام عبدالحكيم .

وتابع، أن ما أعلن عنه في المؤتمر الصحفي أقرب لتصور علي الحجار، لكنه ليس نفسه، فمشروع علي أضخم من ذلك بكثير، وإذا تم تنفيذه بالشكل الذي كتبه علي سيكون مشروعا ضخما.

مصر بلد عظيمة تتسع لعشرات المشاريع


واختتم العسيري حديثه: "الاستعجال أضر بمشروع الأساتذة، وممكن يبقى فيه حاجة مهمة، ويبقوا مشروعين مختلفين، مصر بلد عظيمة جدًا، تتسع لعشرات المشاريع".

محمد العسيري علي الحجار 100 سنة غنا مدحت صالح ريهام عبدالحكيم

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