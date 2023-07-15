المستشار الاقليمي لمنظمة الصحةالعالمية: ننصح بتجنب البدائل الصناعية للسكر

علق الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية على تقرير الصحة العالمية حول " الاسبرتام " ناصحاً المواطنين بتجنب استخدام المحليات الصناعية كبديل للسكر.

أكد أيوب الجوالدة مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة “ON”، أنه حتى الان لا يوجد دليل علمي على أن المحليات الصناعية تؤثر على مسألة الوزن، والأمر يحتاج لمزيد من الدراسة.

الأسبارتام

تابع " هناك احتمالية بالإصابة بالسرطان بسبب الأسبارتام، وننصح الناس بتجنب استخدامه. الأسبارتام موجود في صناعة الألبان، والجيلاتين" ناصحاً الحكومات بضرورة مراقبة الشركات التي تصنع منتجات يدخل فيها الأسبارتام.

وأضاف: يأخذ تقييم مخاطر الوكالة الدولية لبحوث السرطان في الاعتبار جميع أنواع التعرض (مثل النظام الغذائي والمهني)، تصنيف قوة الأدلة في المجموعة 2 ب هو ثالث أعلى مستوى من أصل 4 مستويات.