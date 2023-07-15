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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طب أسيوط تعلق على رسوب 60% من طلاب الفرقة الاولى

صدى البلد

علق الدكتور علاء عطية عميد كلية طب اسيوط  على  خبر رسوب  60% من طلاب الفرقة الاولى  في كلية الطب قائلاً : بالفعل الخبر صحيح  عدد المقيدين بالفرقة الاولى  1207  طالب في السنة الاولى  منهم   منهم 720 طالب رسبوا بينهم  339  طالب وافد من السودان من إجمالي 350 وافد سوداني  إلتحوا بطلية طب اسيوط  وإجمالي الراسبين من الطلاب  المصريين  والسودانيين 720   طالب  وأن الرسوب  يشمل الرسوب  والغياب " .

وأكد علاء عطية مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة  “ON” الامتحانات في جامعة أسيوط لم تتغير في طبيعتها  وهي تتبع معايير الجودة وماشيين بنظام معين عشان نخرج أطباء  فاعلين ومستواهم   جيد بجودة كبيرة.

مافيش حاجة

وأكمل :مافيش حاجة تغير  لدينا مجموعة من الاخوة الاشقاء السودانين 350 طالب  سقط منهم 339 طالب إلتحقوا من البداية ماقدروش يجيوا علىب داية العام الدراسي  جم متاخرين شوية  وحضروا  الامتحان ورسبو ا ".


وعن أسباب الرسوب بالنسبة للمصريين من وجهة نظره علق قائلاً : " دي دفعة  الثانوية العامة بتاعت السنة الي فاتت والتي أثير حولها الكثير من اللغط حول أمور تتعلق بالامتحانات  لان نسبة النجاح كانت السنة الماضية في الفرقة الاولى 81% والنسبة السنة دي قلت بسبب دفعة الثانوية العامة الماضية ".


وكشف  أن هؤلاء الطلاب لهم دور ثان قائلاً : ليهم دور ثاني والحد الادنى للطالب للعبور للمرحلة التالية  أن يكون راسب في مادتين وإحنا بنعتبر الطالب راسب طالما له دور ثاني "

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