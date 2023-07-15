طب أسيوط تعلق على رسوب 60% من طلاب الفرقة الاولى

علق الدكتور علاء عطية عميد كلية طب اسيوط على خبر رسوب 60% من طلاب الفرقة الاولى في كلية الطب قائلاً : بالفعل الخبر صحيح عدد المقيدين بالفرقة الاولى 1207 طالب في السنة الاولى منهم منهم 720 طالب رسبوا بينهم 339 طالب وافد من السودان من إجمالي 350 وافد سوداني إلتحوا بطلية طب اسيوط وإجمالي الراسبين من الطلاب المصريين والسودانيين 720 طالب وأن الرسوب يشمل الرسوب والغياب " .

وأكد علاء عطية مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة “ON” الامتحانات في جامعة أسيوط لم تتغير في طبيعتها وهي تتبع معايير الجودة وماشيين بنظام معين عشان نخرج أطباء فاعلين ومستواهم جيد بجودة كبيرة.

مافيش حاجة

وأكمل :مافيش حاجة تغير لدينا مجموعة من الاخوة الاشقاء السودانين 350 طالب سقط منهم 339 طالب إلتحقوا من البداية ماقدروش يجيوا علىب داية العام الدراسي جم متاخرين شوية وحضروا الامتحان ورسبو ا ".



وعن أسباب الرسوب بالنسبة للمصريين من وجهة نظره علق قائلاً : " دي دفعة الثانوية العامة بتاعت السنة الي فاتت والتي أثير حولها الكثير من اللغط حول أمور تتعلق بالامتحانات لان نسبة النجاح كانت السنة الماضية في الفرقة الاولى 81% والنسبة السنة دي قلت بسبب دفعة الثانوية العامة الماضية ".



وكشف أن هؤلاء الطلاب لهم دور ثان قائلاً : ليهم دور ثاني والحد الادنى للطالب للعبور للمرحلة التالية أن يكون راسب في مادتين وإحنا بنعتبر الطالب راسب طالما له دور ثاني "