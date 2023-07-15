الباز يجدد دعوته لـ علي الحجار ومدحت صالح لإنهاء الخلاف

جدد الإعلامي الدكتور محمد الباز، دعوته للمطرب علي الحجار، والمطرب مدحت صالح، لإنهاء الخلاف بينهما، وتهدئة الأمور بينهما.

وقال الشاعر والكاتب الصحفي محمد العسيري، خلال حديثه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن علي الحجار، ومدحت صالح أصحاب، وواثق أن الأمور ستهدأ بينهما، متابعا أنه يمكن أن يكونا مشروعين كبيرين، وهناك مشاريع كبيرة أخرى.



وأشار إلى أن جزء من مشروع الحجار، اكتشاف الأصوات الجديدة ورعايتها، وليس مجرد إحياء تراث، مؤكدًا ان التوزيع والرؤية تتيح عمل مشروع حقيقي.



وعقب العسيري: "لما جيت أعمل مشروع 100 سنة غنا، اكتشفت إني محتاج أعمل 14 كتاب، أصدرت منهم 4 كتب، ويمكن إصدار 100 كتاب آخر عن 100 سنة غنا، ولو حبيت أعمل مشروع أغاني الأفراح في مصر، محتاجين 100 سنة".

مطربو مهرجان العلمين الجديدة



ولفت إلى أن الكتب عن الغناء كثيرة جدًا، مقترحًا عمل معرض لكتب الغناء التي صدرت أثناء الحفلات.



واختتم، أن كل من علي الحجار ومدحت صالح انضما لقائمة المطربين الذين سيغنون في مهرجان العلمين الجديدة، إضافة لمطربين آخرين، منهم تامر حسني، وراغب علامة، ونانسي عجرم، واليسا.