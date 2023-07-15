مشكلة الزمالك مش في مدرب | أمير مجاهد: اتصدمت يوم ماتش القمة

أكد أمير عزمي مجاهد مدرب السكة الحديد أنه حزين للغاية على حال الأندية الشعبية مشددا على أن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الحالي ليس سببا في تراجع مستوى الفريق.

قال أمير عزمي مجاهد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حزين على الأندية الشعبية مثل أسوان وغزل المحلة وخايف في يوم من الأيام يتحول لبعض الدوريات العربية اللي مش بتلاقي فيها جمهور في المدرجات"

وتطرق أمير عزمي مجاهد للحديث عن الزمالك قائلا: "ليه كل لما يحصل حاجة نقول المدير الفني، مشكلة الزمالك مش في مدرب، والزمالك محتاج شغل كتير جدا، والزمالك محتاج استقرار إداري ومادي، وفني"

واختتم: "أوسوريو جاء في نهاية الموسم، وجاء في ظروف صعبة، لابد من دعمه بلاعبين مميزين، والعمل على تطبيق أفكاره بشكل كامل، ومينفعش الزمالك يدخل فيه 3 أهداف في شوط من الأهلي اتصدمت".