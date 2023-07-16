تعرف على شروط وتفاصيل جائزة صاروخان لفن الكاريكاتير

أعلن مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالتعاون مع أسرة صاروخان، عن فتح باب التقدم لجائزة صاروخان لفن الكاريكاتير لعام 2023؛ وذلك في إطار المجهودات التي تقوم به المؤسسة للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، ودعم وتشجيع المواهب الشابة.

يأتي ذلك احتفالًا بمرور 125 عامًا على ميلاد ساحر الكاريكاتير المصري والعربي الفنان الراحل: ألكسندر صاروخان (1898 – 1977).



الشروط العامة للجائزة



1- أن يكون المرشح للجائزة مصري الجنسية.

2- الفئة العمرية الأولى من 18 إلى 35 سنة.

3- الفئة العمرية الثانية أكبر من 35 سنة.

4- يرسل المرشح سيرة ذاتية تفصيلية، وصورة شخصية بجودة عالية.

5- يرسل المرشح نماذج من أعماله في المجال سواء الرسم أو البورتريه الكاريكاتيري، مجمعة في ملف Pdf على ألا تتجاوز مساحة الملف 2 ميجابايت.

6- آخر موعد لتلقي الترشيحات 31 أغسطس 2023.

7- ترسل طلبات المشاركة على الإيميل التالي:

[email protected]

الجوائز

يمنح الفائزان بالمركز الأول والثاني في الفئة العمرية الأولى والثانية، على رسم كاريكاتيري أصلي لصاروخان وشهادة تقدير.

يمنح الفائزان بالمركز الثاني في الفئة العمرية الأولى والثانية، على مجموعة كتب قيمة من إصدارات مشروع ذاكرة الكاريكاتير وشهادة تقدير.

توزع الجوائز في احتفالية كبرى تنظمها المؤسسة، احتفالًا بمرور 125 عامًا على ميلاد صاروخان، خلال شهر أكتوبر القادم.

