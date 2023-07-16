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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحفاظ على البشرة.. أفضل الطرق لإزالة المكياج بشكل صحيح

أفضل الطرق إزالة
أفضل الطرق إزالة المكياج بشكل صحيح

إزالة المكياج بشكل صحيح يعد أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة البشرة وتجنب الأضرار الناجمة عن الإفراط في استخدام المكياج، وفيما يلي بعض الطرق الفعالة لإزالة المكياج بشكل صحيح التى كشفت عنها مروة عباس لصدى البلد.

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أفضل الطرق إزالة المكياج بشكل صحيح

1. استخدام الزيوت الطبيعية: يمكن استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند لإزالة المكياج بلطف وفعالية، يمكن وضع القليل من الزيت على قطعة من القطن أو القماش الناعم وتمريرها على الوجه لإزالة المكياج.

2. استخدام المنظفات الخاصة بإزالة المكياج: يمكن استخدام المنظفات الخاصة بإزالة المكياج التي تحتوي على مكونات لطيفة وفعالة لإزالة المكياج بلطف دون تهيج البشرة.

3. استخدام الماء الفاتر: يمكن استخدام الماء الفاتر لإزالة المكياج بلطف وفعالية. يجب تجنب استخدام الماء الساخن الذي يمكن أن يجفف البشرة.

4. استخدام الحليب: يمكن استخدام الحليب لإزالة المكياج بلطف وترطيب البشرة في نفس الوقت. يمكن وضع الحليب على قطعة من القطن وتمريرها على الوجه لإزالة المكياج.

بعد إزالة المكياج، يجب غسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بلطف باستخدام منشفة ناعمة، ثم تطبيق مرطب طبيعي لترطيب البشرة.

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