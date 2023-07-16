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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء الآلاف مع اندلاع حرائق الغابات في جزيرة الكناري

اندلاع حرائق الغابات
اندلاع حرائق الغابات في جزيرة الكناري

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بأنه تم حث الآلاف من سكان جزيرة لا بالما إحدى جزر الكناري على مغادرة منازلهم، بينما يحاول عمال الطوارئ السيطرة على حرائق الغابات.

وحسب الشبكة البريطانية، بدأ الحريق في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت واستهلك بالفعل 4500 هكتار من الأراضي وعشرات المنازل على الأقل.

وينتشر حوالي 400 جندي من مختلف الأجهزة على الأرض للتصدي للحريق.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء نحو 4255 شخصًا لكن آخرين رفضوا المغادرة.

وأوضح فرناندو كلافيجو، رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، أن هناك "مقاومة للتخلي عن المنازل"، لكن الأولوية هي ضرورة إنقاذ الأرواح.

ولفت: "يأتي الناس أولاً، ثم المنازل، ثم إطفاء الحريق".

وكان الحريق اندلع في منطقة البينار ببلدية بونتاجوردا الشمالية الغربية، قبل أن ينتشر جنوبا باتجاه بلدة تجارافي.

وعزا كلافيجو الانتشار السريع للحريق إلى "الرياح والظروف المناخية وموجة الحر التي نعيشها".

وقال في وقت متأخر من مساء السبت إن التقدم تباطأ لكنه ظل خارج نطاق السيطرة.

وتم استخدام طائرة مائية للتصدي للحريق قبل حلول الظلام.

ونشر الجيش الإسباني 150 من رجال الإطفاء التابعين له ومن المتوقع أن تتبعه وحدة أخرى. كما أقام الصليب الأحمر أيضًا مرفقًا لمساعدة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

هيئة الإذاعة البريطانية سكان جزيرة لا بالما لا بالما جزر الكناري الغابات

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