عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حمي الضنك.. التعريف والأعراض وطرق الوقاية

حمي الضنك
حمي الضنك

عرفت منظمة الصحة العالمية حمي الضنك ، أنها عدوي  فيروسية تنتقل بواسطة لدغة أنثى بعوضة الزاعجة .

وقالت الصحة العالمية أن البعوضة الزاعجة  ليست مسبب  حمي الضنك  الرئيسي؛ بل إنها مجرد وسيلة لنقل الفيروس.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أن أعراض حمي الضنك  تشبه الأنفلونزا ولكنها شديدة ، ولا يوجد علاج لحمى الضنك، لكن الحصول على الرعاية الطبية المناسبة يقلل نسبة الوفيات.

حمي الضنك : أماكن انتشارها ومراحل الخطورة 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن حمى الضنك تنتشر غالبًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وهي سريعة الانتشار خاصة في المناطق الحضرية الفقيرة والضواحي والمناطق الريفية.

مسميات أخرى للمرض:

الدِّنجِية – الحمى الدنجية – أبو الركب – الدنج – الدنك – حمى تكسير العظام – حمى عدن.

الأسباب:

توجد أربعة أنواع مختلفة لفيروس حمي  الضنك وهي: (دي-إي-إن 1، دي-إي-إن 2، دي-إي-إن 3، دي-إي-إن 4)، وانتقال أحدهم إلى الجسم عن طريق أنثى بعوضة (الزاعجة ) هو المسبب لحمى الضنك، أو قد ينتقل الفيروس عن طريق بعوضة الزاعجة المنقطة بالأبيض (بعوضة النمر الآسيوي) في حالات نادرة.

طرق انتقال حمي الضنك :

ينتقل من شخص لآخر عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة ، حيث تقوم البعوضة السليمة باكتساب الفيروس عندما تتغذى على دم الشخص المصاب، وعند انتقالها لتتغذى على دم الشخص السليم تنقل إليه الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية أنه  يمكن للشخص المصاب نقل المرض إلى الآخرين بواسطة البعوضة لمدة 4-5 أيام (وقد تصل إلى 7 أيام) منذ ظهور العدوى.

 

 

حمى الضنك الصحة العالمية بعوضة الزاعجة الأنفلونزا الفيروس الوفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح للأهلي

1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

لجنة الحكام ترد على بيان الأهلي

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

11 جنيها دفعة واحدة.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-7-2023 والقنوات الناقلة

أنا مش مهاجم تعبان..حسام حسن يهاجم موسيماني وهذه حقيقة عودته الي الأهلي

ترشيحاتنا

الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تصل لـ48 درجة.. خبير أرصاد يكشف متى تنتهي موجة الحرارة القاتلة في أوروبا

الكشف عن موعد خروج نتنياهو من المستشفى

إسرائيل.. نتنياهو يخضع لفحوصات طبية جديدة داخل المستشفى

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

سعر فيات X 500 موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسي من الإجهاد والضغط النفسي.. 6 أسباب خفية لنقص الكولاجين بالجسم

بعد تحذير ياسمين عز.. ترتيب مكونات طبق السلطة والقيمة الغذائية

سلطة ياسمين عز.. خبير تغذية يوضح حقيقة دراسة أثارت الضحك

ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ