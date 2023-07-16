جميل عفيفي: كلمة الرئيس السيسي اليوم تهدف للشراكة الاقتصادية بين الدول الأفريقية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي ، إن مؤتمر الشراكة الاقتصادية بين الدول الافريقية يعقد في توقيت مهم تمر فيه العديد من الدول الأفريقية بأزمات اقتصادية، ومشكلات في سلاسل الإمداد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية .

وتابع "عفيفي"، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك تأثيرًا كبيرًا للتغير المناخي على القارة الافريقية اقتصادية ، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم تهدف إلى الشراكة الاقتصادية بين الدول الأفريقية .

وأردف "عفيفي" ، أن مصر هي الدولة التي تتحدث بلسان أفريقيا في الوقت الحالي بشكل كبير دوليا، وعلى كافة المستويات ، ومصر تقدم خبراتها بشكل كبير للقارة الافريقية ، وتسعى للشراكة بشكل كبير .

وأكمل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول بعضها، خاصة أن الدول الافريقية تمتلك العديد من الثروات الطبيعية .