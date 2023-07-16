عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جميل عفيفي: كلمة الرئيس السيسي اليوم تهدف للشراكة الاقتصادية بين الدول الأفريقية.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي ، إن مؤتمر الشراكة الاقتصادية بين الدول الافريقية يعقد في توقيت مهم تمر فيه العديد من الدول الأفريقية بأزمات اقتصادية، ومشكلات في سلاسل الإمداد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية .

وتابع "عفيفي"، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك تأثيرًا كبيرًا للتغير المناخي على القارة الافريقية اقتصادية ، مشيرا إلى أن  كلمة  الرئيس السيسي  اليوم تهدف إلى الشراكة الاقتصادية بين الدول الأفريقية .

وأردف "عفيفي" ، أن مصر هي الدولة التي تتحدث بلسان أفريقيا في الوقت الحالي بشكل كبير دوليا، وعلى كافة المستويات ، ومصر تقدم خبراتها بشكل كبير للقارة الافريقية ، وتسعى للشراكة بشكل كبير .

وأكمل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول بعضها، خاصة أن الدول الافريقية تمتلك العديد من الثروات الطبيعية . 

جميل عفيفى برنامج هذا الصباح الشراكة الاقتصادية الرئيس السيسي توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

عروس الدقهلية تركها عريسها تنزف 5 ساعات ليلة الدخلة ففارقت الحياة|تفاصيل صادمة

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح للأهلي

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي | تفاصيل رسمية عاجلة

1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

ترشيحاتنا

حرارة عالية تشهدها مناطق عدة.. خبراء: القادم أسوأ على العالم في 2023

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

موجة حرارة قاسية تضرب عددا من المحافظات.. وتحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء

فى ذكرى وفاة الشيخ السيد متولي.. أبرز المحطات في حياة عمدة القراء

ماتوا في أحضان بعض.. الكهرباء تغتال أم وابنتها في الغربية| تفاصيل مؤلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

مخبياها من الناس .. شاهد ابنة نسرين أمين تشعل السوشيال ميديا بصورها في الساحل

احترسي من الإجهاد والضغط النفسي.. 6 أسباب خفية لنقص الكولاجين بالجسم

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ