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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بيت السنارى يستضيف معرض الفوتوغرافية للهواة والمحترفين

صدى البلد

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، معرض "الفوتوغرافية" للمحترفين والهواة، للفنان شريف اسماعيل، وذلك اليوم الأحد 16 يوليو في تمام الثامنة مساًء، بمقر ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تفاصيل المعرض

يشارك في المعرض المؤرخ والكاتب عماد أبو العلا ونخبة من المصورين الفوتوغرافيين، ويتخلل حفل الافتتاح فيلم عن المشاركين في المعرض والأعمال المشاركة.

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يضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية النابعة من تاريخ وحضارة مصر، والصور الفوتوغرافية المستمدة من البيئة والحياة المصرية، ويقام على هامش المعرض حفلة فنية وتراثية، وكذلك ورشة "أساسيات التصوير الفوتوغرافي" للشباب.

يقام المعرض في الفترة من الأحد 16 وحتى الخميس 20 يوليو، وهو في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بتاريخ وتراث مصر، والمساعدة على تعزيز المشاركة، والتأكيد على دور وأهمية الفن الهادف في المجتمع، وسيكون المعرض مفتوحا لمشاركة الجمهور بكافة فئاته للاطلاع على الأعمال المتواجدة في المعرض.

معرض التصوير الفوتوغرافي التواصل الثقافي بيت السناري الأثري بيت السناري

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