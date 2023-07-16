"تحولات الأدب بعد 30 يونيو" في احتفالية لقصور الثقافة بالدقهلية

شهدت قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين بالدقهلية، ، احتفالية بعنوان "تحولات الأدب بعد 30 يونيو"، ضمن برامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

بدأت الفعاليات بكلمة أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، قدم خلالها الشكر للتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة في إقامة الاحتفالية التي تأتي استمرارا لاحتفالات الشعب المصري العظيم بذكرى الثورة المجيدة.

أدار الاحتفالية الأديب طارق العوضي، وشارك فيها الشعراء محمد فتحي السيد، عبد الباسط السرسي، محمد البيه، معوض مسعد العباسي، وألقوا خلالها الضوء على مجرى الأحداث في مصر قبل وبعد 30 يونيو والإنجازات التي حدثت على المستويات كافة، وتناول اللقاء كيف أن الأدباء هم الأكثر انفعالا بالحدث، ويظهر ذلك من خلال أشعارهم وأعمالهم الأدبية والإبداعية في تسجيل تلك اللحظات الخالدة من تاريخ الأمة، كون المفكرين والأدباء والشعراء هم ملهمو الثورات، وعليهم يقع عبء تشكيل المكون الثقافي للشعوب، وبعد مرور 10 سنوات من ثورة يونيو هم أكثر من يعبرون عنها وعن تأثيرها بشكل أكبر وأعمق، كما ألقى الحضور الضوء على العديد من الأعمال الفكرية والمؤلفات عن الثورة في هذا الإطار.

الاحتفالية نظمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وبالتعاون مع مجلس مدينة السنبلاوين. واختتمت بفقرات فنية غنائية لبعض المواهب وقصائد شعرية وطنية لشعراء السنبلاوين، وشهدت حضور ممثلي منظمة حقوق الإنسان والجهات التنفيذية، ولفيف من الشعراء والمثقفين والمبدعين.