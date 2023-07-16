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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عميد كلية الشريعة والقانون يوضح عقوبة أكل الميراث بالباطل.. فيديو

عميد كلية الشريعة
عميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر

قال الدكتور عطا السنباطي ، عميد كلية الشرعية والقانون بجامعة الأزهر  ، إن تقسيم  الميراث  من القضايا التي يعانيها المجتمع من زوايا متعددة ، ومنها حق المرأة في الميراث ، الذي يواجه إشكالية كبيرة جدا .

وأضاف عميد كلية الشرعية والقانون بجامعة الأزهر ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن أخذ الميراث بالقوة محرم شرعا ، مشيرا إلى أن هناك قصة حقيقية لأخ استولى على ورث أخوته غير متعلمين ، وجعلهم يبصمون على أوراق المبايعة .

وتابع ، أن الاستيلاء على الميراث ظلم وأكل للمال بالباطل ، وتعدي للحدود ، والله عز وجل حذر من تعديه حدود الله ، وأن عذابه مهينا ، موضحا أن من يستولي على ميراث ليس حقه هو فاقد لجميع أنواع الأخلاق . 

الميراث توك شو عميد كلية الشرعية والقانون برنامج 8 الصبح الدكتور عطا السنباطي عميد كلية الشرعية والقانون بجامعة الأزهر

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