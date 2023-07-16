عميد كلية الشريعة والقانون يوضح عقوبة أكل الميراث بالباطل.. فيديو

قال الدكتور عطا السنباطي ، عميد كلية الشرعية والقانون بجامعة الأزهر ، إن تقسيم الميراث من القضايا التي يعانيها المجتمع من زوايا متعددة ، ومنها حق المرأة في الميراث ، الذي يواجه إشكالية كبيرة جدا .

وأضاف عميد كلية الشرعية والقانون بجامعة الأزهر ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن أخذ الميراث بالقوة محرم شرعا ، مشيرا إلى أن هناك قصة حقيقية لأخ استولى على ورث أخوته غير متعلمين ، وجعلهم يبصمون على أوراق المبايعة .

وتابع ، أن الاستيلاء على الميراث ظلم وأكل للمال بالباطل ، وتعدي للحدود ، والله عز وجل حذر من تعديه حدود الله ، وأن عذابه مهينا ، موضحا أن من يستولي على ميراث ليس حقه هو فاقد لجميع أنواع الأخلاق .