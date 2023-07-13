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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القصة الكاملة..حبس سيدة وابنتها احتجزتا مسنا طمعا في أموال الميراث بكفر الزيات

عجوز مسن بالغربية
عجوز مسن بالغربية

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم في توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بإخلاء سبيل عجوز مسن وحبس زوجته وابنتهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاعتدائهما علي رب الأسرة واحتجازه داخل غرفة البدروم بمنزل بقرية دلبشان 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان من الجيران وأخذ اقوالهما.

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وكانت  مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية أعلنت اليوم عن تدخلها في  انقاذ  حياة مواطن عجوز في العقد السادس من  عذاب زوجته وابنته له عقب معاناة منذ مدة بحبسه داخل حجرة غير آدمية مهجورة.

 

من جانبه كشف  الدكتور خالد ابوالمجد رئيس فريق التدخل السريع بالتضامن أنه باشر مراحل تأمين حياة العجوز  لافتا أن كل من زوجته وابنته لم يرحموا معاناته لفقده ثلاثة من أبنائه عقب استيلائهما على ارضه ومنزله مستشهدا بقوله " الجيران أكدوا أن زوجته كانت ترفض دائما الاستماع الى الجيران أو الأهل بإطلاق سراحه".

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وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

 

وتعود أحداث الواقعة حينما ورد شكوي إلي رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغربية بلاغ واستغاثة بوجود رجل تحبسه زوجته بمساعدة ابنتها على حسب قول الجيران والأقارب وأن حالته الصحية فى تدهور مستمر  دائم  وكانت ترفض الاستجابة لأى نصيحة من أحد إلى أن قام الجيران بإبلاغ الشرطة وإبلاغنا.


كما تم إخطار المحاسب احمد حمدي عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية والمحاسب شيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية بالحالة والذين أوصوا بسرعة التدخل وعمل اللازم.

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كما كلف دكتور خالد ابو المجد رئيس الفريق ورئيس للجنة ماطن بلا مأوى الرئاسية بالتواصل مع المحاسب السيد السويفى مدير دار المصطفى لرعاية المسنين للوقوف على ملابسات الحالة وظروفها ومتابعه ميدانيه للنيابة.

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كما وجهت النيابة العامة بإخلاء سبيل المواطن العجوز  مع استمرار حبس الأم والابنة بعد ورود تحريات المباحث وتم على الفور أمس استضافة المواطن بدار المصطفى بعد أن تركه أخوه بثرايا المحكمه واختفى لكن الجيران وابنة اخته لم تتركه أمس.

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وأفادت تقارير طبية أن العجوز مسن  يعانى من ضعف شديد نتيجة عدم الاهتمام وان من أسباب حالته التى ساعدت الزوجة على حبسه حالته النفسية حيث انه كان يعانى من صدمة نفسية نتيجة فقده ثلاثة من أبناءه فيما  تم إدخاله دار المصطفى لرعاية المسنين بكفر الزيات.

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4 أيام علي ذمة التحقيقات التضامن الاجتماعي بالغربية حبس عجوز سيدة ابنته طنطا تضامن الغربية

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