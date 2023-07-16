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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 15 حالة إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمركزي ديروط وصدفا خلال يوم واحد تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير لافتًا إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.
حيث ترأس محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه حملة لتنفيذ بعض الإزالات الفورية بعدد 13 حالة إزالة لتعديات بالوحدة المحلية لقرية مسارة زمام المندرة بحري تتضمن تعديات على أراضي أملاك دولة وحماية النيل بمشاركة حسام عبدالناصر يوسف وحسام الدين خديوي مندى نائبا رئيس مركز ومدينة ديروط وناجح عبدالنعيم محمود رئيس رئيس الوحدة المحلية بمسارة وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة في المخالفات وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.
كما ترأس خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا حملة لإزالة حالتي تعد على أرض زراعية بقري المركز بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتعدين لافتًا إلى استمرار تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة برئاسة المهندسة فاطمة عبدالحليم مدير الوحدة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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