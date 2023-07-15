عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعقد اجتماعاً لمتابعة نسب الانجاز في مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش معدات تنفيذ محور منفلوط العلوي

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اجتماعًا موسعاً ، للوقوف على ما تم إنجازه في مشروع "محور منفلوط العوي" والذى يعد من أهم المحاور التنموية على النيل بنطاق المحافظة بتكلفة تقديرية 4 مليار و793 مليون جنيه.

وبنسبة تنفيذ بلغت 73% ويقوم بتنفيذه ادارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ولبحث كافة السبل لتذليل أية عقبات تواجه سير العمل في مواقع الإنشاء وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لشبكة الطرق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة .

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة واللواء باسم وليم بإدرة المهندسين العسكريين والمهندس مصطفى مسعود مدير المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى والدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس عمر سيف النصر مدير إدارة الرى ومحمد عبد الغنى رئيس مركز منفلوط ومسئولي الزراعة والمساحة والكهرباء والاتصالات .

محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان المؤتمر العلمي"التطورات الحديثة في طب وجراحة العيون"

بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع محطتى رفع قريتى بصرة ودير بصرة


حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي وسير الأعمال في مشروع إنشاء محور منفوط العلوي ومناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها ، لاستكمال الاعمال وفقا للخطة الزمنية للمشروع .

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على أهمية مشروع محور منفلوط الذى يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لشبكة الطرق وخلق مناخ جاذب للاستثمار ، موجهاً بضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام مراحل التنفيذ بالمشروع وتسريع وتيرة العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد له فضلا عن إزالة أي معوقات تحول بين تسريع وتيرة العمل بالمشروع ومتابعة التزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الهندسية والفنية المقررة .

ووجه المحافظ، كافة الاجهزة التنفيذية وشركات المرافق بسرعة تلافى الملاحظات لاستكمال باقى مراحل المشروع، مشيراً إلى متابعته المستمرة للمشروع وجولاته الميدانية للوقوف على سير الأعمال وتقديم كافة اوجه الدعم.

وأشار إلى أن هذه المحاور تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل كـ (محور ديروط الحر ، محور أبوتيج ،ومحور منفلوط) بنطاق محافظة أسيوط.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير امكانات المحافظة في هذا المحور التنموي الهام ،  الذى يسهل الانتقال من شرق إلى غرب النيل بدلًا من استخدام المعديات النهرية ويساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة .

يذكر أن محور منفلوط الجاري تنفيذه يبلغ طوله 41 كم ويتكون من 2 حارة مرورية لكل اتجاه باجمالى عرض 29 متر تقريباً وتكلفته التقديرية 4 مليار و793 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي (عدد 9 كباري علوية و5 تقاطع سطحى و11 بربخ) بمجموع اطوال 2600 م ط ، على نهر النيل وأعلي الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي.

هذا بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق اسيوط الغربى والطريق الصحراوى الشرقى القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعى والسكة الحديد (القاهرة – أسوان ) وترعة الابراهيمية ويعبر نهر النيل بمجرى مائى (260م) .

IMG-20230715-WA0010
IMG-20230715-WA0010
IMG-20230715-WA0014
IMG-20230715-WA0014
IMG-20230715-WA0011
IMG-20230715-WA0011
IMG-20230715-WA0013
IMG-20230715-WA0013
IMG-20230715-WA0007
IMG-20230715-WA0007
أسيوط اخبار اسيوط اخبار محافظة اسيوط محور منفلوط العلوي أعمال إنشاء محور منفلوط محور منفلوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

سد النهضة.. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي قريتى الواسطى وأولاد سراج بمركز الفتح

إزالة 34 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في أسيوط

ترشيحاتنا

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية «اليسر»

تل أبيب على حافة كارثة.. تحذير خطير من مسؤول اسرائيلي لحكومة نتنياهو

وزير التعليم : التحويل إلى المدراس إلكترونيا يمنع استغلال الطلاب

ميركاتو تاريخي.. 7 صفقات عالمية تسطع في سماء الدوري السعودي

تتخطي حاجز الـ 50 درجة.. القبة الحرارية تصل دول عربية جديدة

ماجد جورج: 14% زيادة في صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ