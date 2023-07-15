محافظ أسيوط يعقد اجتماعاً لمتابعة نسب الانجاز في مشروع محور منفلوط العلوي

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اجتماعًا موسعاً ، للوقوف على ما تم إنجازه في مشروع "محور منفلوط العوي" والذى يعد من أهم المحاور التنموية على النيل بنطاق المحافظة بتكلفة تقديرية 4 مليار و793 مليون جنيه.

وبنسبة تنفيذ بلغت 73% ويقوم بتنفيذه ادارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ولبحث كافة السبل لتذليل أية عقبات تواجه سير العمل في مواقع الإنشاء وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لشبكة الطرق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة .

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة واللواء باسم وليم بإدرة المهندسين العسكريين والمهندس مصطفى مسعود مدير المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى والدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس عمر سيف النصر مدير إدارة الرى ومحمد عبد الغنى رئيس مركز منفلوط ومسئولي الزراعة والمساحة والكهرباء والاتصالات .



حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي وسير الأعمال في مشروع إنشاء محور منفوط العلوي ومناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها ، لاستكمال الاعمال وفقا للخطة الزمنية للمشروع .

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على أهمية مشروع محور منفلوط الذى يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لشبكة الطرق وخلق مناخ جاذب للاستثمار ، موجهاً بضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام مراحل التنفيذ بالمشروع وتسريع وتيرة العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد له فضلا عن إزالة أي معوقات تحول بين تسريع وتيرة العمل بالمشروع ومتابعة التزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الهندسية والفنية المقررة .

ووجه المحافظ، كافة الاجهزة التنفيذية وشركات المرافق بسرعة تلافى الملاحظات لاستكمال باقى مراحل المشروع، مشيراً إلى متابعته المستمرة للمشروع وجولاته الميدانية للوقوف على سير الأعمال وتقديم كافة اوجه الدعم.

وأشار إلى أن هذه المحاور تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل كـ (محور ديروط الحر ، محور أبوتيج ،ومحور منفلوط) بنطاق محافظة أسيوط.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير امكانات المحافظة في هذا المحور التنموي الهام ، الذى يسهل الانتقال من شرق إلى غرب النيل بدلًا من استخدام المعديات النهرية ويساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة .

يذكر أن محور منفلوط الجاري تنفيذه يبلغ طوله 41 كم ويتكون من 2 حارة مرورية لكل اتجاه باجمالى عرض 29 متر تقريباً وتكلفته التقديرية 4 مليار و793 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي (عدد 9 كباري علوية و5 تقاطع سطحى و11 بربخ) بمجموع اطوال 2600 م ط ، على نهر النيل وأعلي الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي.

هذا بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق اسيوط الغربى والطريق الصحراوى الشرقى القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعى والسكة الحديد (القاهرة – أسوان ) وترعة الابراهيمية ويعبر نهر النيل بمجرى مائى (260م) .

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