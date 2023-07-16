عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التوافق حول مفاوضات سد النهضة بادرة أمل جديدة في طريق حل الأزمة

مجلس النواب
مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب التوافق الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وآبى أحمد رئيس وزراء أثيوبيا حول إطلاق مفاوضات بين البلدان الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" للتوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة خلال الأشهر الأربعة القادمة ،بمثابة بادرة أمل جديدة في ظل أوضاع إقليمية ودولية شديدة الاضطراب تتطلب تضافر الجهود لتسوية القضايا العالقة واستعادة الثقة وبناء الوعي بأهمية الاستقرار والتفاهم حول المصالح المشتركة كأساس للتنمية لجميع الأطراف.

وأعرب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم عن أمله فى أن يسهم هذا الاتفاق فى إزالة حالة الاحتقان الراهنة بسبب الموقف الأثيوبي الرافض للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مما هدد المصالح المصرية والسودانية وزاد من حدة التوتر في العلاقات مثمناً ما تضمنه البيان الختامي لمباحثات الجانبين وكذلك تصريح رئيس الوزراء الأثيوبي حول الأخذ في الاعتبار تخوفات مصر والسودان المائية في الملء الرابع الذي سيتم هذا العام مشيراً الى أن تصريح " أبى أحمد " يحمل رسالة أثيوبية واضحة لتجاوز الجمود الحالي المتعلق بمفاوضات سد النهضة.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الموقف المصرى منذ بداية هذه الأزمة وكانت تؤكد بكل صراحة ووضوح عبر سنوات التفاوض الطويلة التزامها باحترام حق أثيوبيا في التنمية مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احترام الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان فى مياه نهر النيل وعلى أن التنمية لا يمكن أن تتحقق بشكل مستقر وثابت في أثيوبيا بينما تتعرض دولتي المصب لأضرار بسبب ذلك.

وأوضح أن التنمية حق للجميع وأن التسبب في أضرار لدولتي المصب مصر والسودان لن يحقق أهداف التنمية لأثيوبيا وأن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم سيكون عائده كبير على مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن إعطاء مهلة زمنية أربعة أشهر للتوصل إلى اتفاق هو أمر مهم للغاية نظرًا لأن الدول الثلاث قد بحثوا هذا الملف على مدار عشر سنوات متواصلة من كل جوانبه ولم يعد هناك أى وقت للمماطلة أو فرض الارادات أو كسب الوقت موضحاً أن بنود هذا الاتفاق تم التوافق عليها سلفًا بمباحثات واشنطن في أكتوبر عام 2021 عقب ستة أشهر من المباحثات الفنية برعاية أمريكية وحياد من أطراف ومؤسسات دولية شاركت في المفاوضات وتم صياغة أغلب بنود الاتفاق والأمر يتطلب تنفيذ بنود الاتفاق التي تم الإعلان عنها وبما يحقق التنمية لأثيوبيا وعدم الاضرار بدولتي المصب مصر والسودان.

سد النهضة السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النواب محمد عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح ل الأهلي

النيابة العامة: المتجمهرون بسيدى براني دهسوا فرد أمن وتسببوا في وفاته

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

ترشيحاتنا

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: نحاول جاهدين مكافحة الإرهاب

التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2023 .. تعرف عليها

ادعولها.. منشور مفاجئ لوالدة ميرنا هشام بعد شائعات تخلصها من حياتها

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. مواعيد التقديم في أكاديمية الشرطة 2023

في نصف أكلات المصريين.. الأسبرتام يثير الجدل بعد تصنيفه مادة مسرطنة

‏أزمة صحية لشخص تتسبب في حادث سير بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ