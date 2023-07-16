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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية تفتح باب الالتحاق للحاصلين على الثانوية والشهادات الجامعية

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

وافق اللواء وزير الداخلية علـى قبـول دفعـة جـديـدة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة.

وأعلن اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من الحاصلون علـى شـهادة إتمام الدراسة الثانويـة العامـة أو ما يعادلهـا وفقـاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، وذلك بـعـد أدنـى نـسـبـة (65%) لمجمـوع درجـات النجـاح لـهـذا العـام (٢٠٢۳)، أو العـام السابق (٢٠٢٢) ، وتكــون مـدة الدراسـة أربـع سـنوات دراسية.

وزبر الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة في أكاديمية الشرطة 2023

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر اكاديمية الشرطة انه بالنسبة للطلبة الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقـوق (ذكـور - إنـاث) وشهادة البكالوريوس في التربية الرياضية (إنـاث) بتقـدير (مقبـول فـأعلى) لهـذا العـام (٢٠۲۳) أو العام السابق (٢٠٢٢) ، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.

والحاصلون علـى المـؤهلات الجامعية في التخصصـات الـتي تُمثـل احتياجا لقطاعـات وزارة الداخليـة (ذكـور - إنـات) بتقـدير (جيد علـى الأقـل) لهذا العـام (٢٠٢٣) أو العـام السابق (۲۰۲۲) عـدا تخصـص الطـب البشـري لهذا العـام (٢٠٢٣) أو العـامين السابقين (۲۰۲۲ - ٢٠۲۱)، وتكـون الدراسـة سنة دراسية واحدة وذلك في إطـار الضوابط الواردة بالقانون رقـم 91 لسنة 1975 بشـأن إنشـاء اكاديمية الشـرطة، والقــرار الـوزاري رقـم ٨٦٤ لسـنة ١٩٧٦ بشـأن اللائحـة الداخليـة للأكاديميـة، وقـرار مجلس إدارة الأكاديميـة الصـادر بتحديـد شـروط السن واللياقة الصحية والبدنية والسمات الشخصية اللازمة للقبول بالكلية.

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