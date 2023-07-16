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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة في أكاديمية الشرطة 2023

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة 2023/2024.

 أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفي، اليوم موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة او ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية. 

اشترطت أكاديمية الشرطة في المتقدمين لها، أن يكون الطالب مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية والا يكون الطالب او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الإرهابيين ألا يزيد السن فى أول أكتوبر على 23 عاما.

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