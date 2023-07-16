عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاده| محمود تيمور.. الأديب الذي كشفت مقالاته الحياة المسرحية

صدى البلد

يصادف في مثل هذا اليوم   16 يوليو 1894، ميلاد الأديب محمود تيمور، وهو من العلامات الأدبية المصرية في القرن العشرين،فوالده أحمد تيمور باشا "871-1930م" الأديب المعروف، الذى عرف باهتماماته الواسعة بالتراث العربى، وكان باحث فى فنون اللغة العربية، والأدب والتاريخ، وعمته الشاعرة الرائدة عائشة التيمورية"1840-1903م" ، وشقيقه محمد تيمور "1892-1921م" هو صاحب أول قصة قصيرة فى الأدب العربى.

محمود تيمور

ولد محمد تيمور لأسرة عريقة ذات خلفية أدبيه فوالده هو أحمد تيمور باشا وشقيقه رائد القصة المصرية محمود تيمور وعمته هي الأديبة عائشة التيمورية .

سافر إلى فرنسا لدراسة القانون إلا أنه عاد عام 1914 لاندلاع الحرب العالمية الأولى ، ثم سافر مرة أخرى إلى برلين للدراسة إلا أنه سرعان ما اتجه إلى فرنسا للاطلاع على فنون الكتابة لولعه بالأدب والشعر ثم عاد إلى مصر بعد ثلاث سنوات ويعتبر مؤسس فن الكتابة المسرحية والرواية .

وشكلت كتابات محمد القصصية والمسرحية والشعرية والفكرية منظومة إبداعية متكاملة في مجال تحديث الأدب والفكر العربي حتى أن بعض المؤلفين قسموا الحياة الأدبية إلى عصرين هما عصر ما قبل تيمور وعصر ما بعد تيمور ، فكانت كتاباته هي البداية الحقيقية للأدب العصري الحديث .

و لولا مقالات محمد النقدية عن الحياة المسرحية في عصره لما عرفنا الكثير عن نجومها و عروضها بكل ما تشمله معدات المسرح من تأليف و إخراج و ديكور و ملابس وإضاءة وربما لم يكن حينها يوجد ناقد مسرحي آخر سوى محمد تيمور .

txt

بيت السنارى يستضيف معرض الفوتوغرافية للهواة والمحترفين

txt

تعرف على شروط وتفاصيل جائزة صاروخان لفن الكاريكاتير

نشرت مؤلفاته بعد مماته في اربعة مجلدات :
 

• وميض الروح ( ديوان شعره و كتاباته الأدبية و بعض القصص و الخواطر )
• حياتنا التمثيلية ( تاريخ التمثيل ، نقد الممثلين ، رواية الهاوية ) 
• المسرح المصري ( عبد الستار أفندي ، العصفور في القفص ) 
• ما تراه العيون ( مجموعة قصصية )

توفي في 24 فبراير عام 1921 عن عمر يناهز التاسعة و العشرين تاركا وراءه إرثا فكريا ضخما وإنجازا أدبيا واسعا وخسر العالم عبقريا فذا وأديبا رفيع المستوى ..

كرمته الحكومة المصرية وخلدت ذكراه بان أصدرت جائزة محمد تيمور للإبداع المسرحي العربي ..

محمود تيمور احمد تيمور باشا الادب العربي الحرب العالمية الأولى الفكر العربي الكتابة المسرحية رائد القصة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

النيابة العامة: المتجمهرون بسيدى براني دهسوا فرد أمن وتسببوا في وفاته

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

ترشيحاتنا

رفض الأهلي.. الوحدة السعودي ينافس الزمالك على ضم بن شرقي

رئيس الوزراء يناقش حزمة حوافز مقترحة لمشروعات المناطق المركزية للأعمال

200 إصابة.. انتشار "حمى الضنك" بين أهالى العليقات بقنا.. والصحة تعلق

رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مفتي الجمهورية.. صور

رئيس حديقة الحيوان: لا يمكن المساس بأي شجرة.. والتطوير سيمتد لعام ونصف

مستوطنون يضرمون النيران في محاصل زراعية للفلسطينيين جنوب نابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ