في ذكرى ميلاده| محمود تيمور.. الأديب الذي كشفت مقالاته الحياة المسرحية

يصادف في مثل هذا اليوم 16 يوليو 1894، ميلاد الأديب محمود تيمور، وهو من العلامات الأدبية المصرية في القرن العشرين،فوالده أحمد تيمور باشا "871-1930م" الأديب المعروف، الذى عرف باهتماماته الواسعة بالتراث العربى، وكان باحث فى فنون اللغة العربية، والأدب والتاريخ، وعمته الشاعرة الرائدة عائشة التيمورية"1840-1903م" ، وشقيقه محمد تيمور "1892-1921م" هو صاحب أول قصة قصيرة فى الأدب العربى.

محمود تيمور

ولد محمد تيمور لأسرة عريقة ذات خلفية أدبيه فوالده هو أحمد تيمور باشا وشقيقه رائد القصة المصرية محمود تيمور وعمته هي الأديبة عائشة التيمورية .

سافر إلى فرنسا لدراسة القانون إلا أنه عاد عام 1914 لاندلاع الحرب العالمية الأولى ، ثم سافر مرة أخرى إلى برلين للدراسة إلا أنه سرعان ما اتجه إلى فرنسا للاطلاع على فنون الكتابة لولعه بالأدب والشعر ثم عاد إلى مصر بعد ثلاث سنوات ويعتبر مؤسس فن الكتابة المسرحية والرواية .

وشكلت كتابات محمد القصصية والمسرحية والشعرية والفكرية منظومة إبداعية متكاملة في مجال تحديث الأدب والفكر العربي حتى أن بعض المؤلفين قسموا الحياة الأدبية إلى عصرين هما عصر ما قبل تيمور وعصر ما بعد تيمور ، فكانت كتاباته هي البداية الحقيقية للأدب العصري الحديث .

و لولا مقالات محمد النقدية عن الحياة المسرحية في عصره لما عرفنا الكثير عن نجومها و عروضها بكل ما تشمله معدات المسرح من تأليف و إخراج و ديكور و ملابس وإضاءة وربما لم يكن حينها يوجد ناقد مسرحي آخر سوى محمد تيمور .

نشرت مؤلفاته بعد مماته في اربعة مجلدات :



• وميض الروح ( ديوان شعره و كتاباته الأدبية و بعض القصص و الخواطر )

• حياتنا التمثيلية ( تاريخ التمثيل ، نقد الممثلين ، رواية الهاوية )

• المسرح المصري ( عبد الستار أفندي ، العصفور في القفص )

• ما تراه العيون ( مجموعة قصصية )

توفي في 24 فبراير عام 1921 عن عمر يناهز التاسعة و العشرين تاركا وراءه إرثا فكريا ضخما وإنجازا أدبيا واسعا وخسر العالم عبقريا فذا وأديبا رفيع المستوى ..

كرمته الحكومة المصرية وخلدت ذكراه بان أصدرت جائزة محمد تيمور للإبداع المسرحي العربي ..