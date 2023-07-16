إصابة بالجفاف أم أزمة بالقلب؟ تفاصيل الحالة الصحية لـ نتنياهو

كشف مركز "شيبا - تل هشومير" الصحي الإسرائيلي، أن التشخيص الأولي لحالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد إصابته الجفاف.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، خضع نتنياهو صباح اليوم، الأحد، إلى فحوصات طبية إضافية للاطمئنان على صحته.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن نتنياهو خضع لفحوصات طبية، صباح اليوم الأحد، في غرفة القسطرة في قسم أمراض القلب.

وأضافت الصحيفة أنه تم زرع جهاز مراقبة في قلبه نتنياهو، لكي يختبر من بين أمور أخرى، نشاط معدل ضربات القلب.

ورغم أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن نتنياهو دخل إلى المستشفى بعد شعوره بدوار، وبناءً على توصية أطبائه للمراقبة الطبية، إلا أن وسائل إعلام محلية لفتت إلى أن نتنياهو يقبع في قسم أمراض القلب بالمستشفى.

وبحسب إذاعة “كان” العبرية، فإن نتنياهو تعرض أمس، السبت، لوعكة بفعل تعرضه للجفاف بعد يوم واحد من استجمامه على شاطئ بحيرة طبريا في ظل الأجواء الحارة.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأنه على ما يرام، وأن الاختبارات طبيعية ومن المتوقع خروجه خلال ساعات من المستشفى بعد أن بقي الليلة الماضية فيه لمتابعة حالته الصحية.

وتقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم، إلى يوم غد، الاثنين.