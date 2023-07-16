السفيرة منى عمر: الرئيس السيسي أولى أهمية كبيرة للتعاون مع القارة الأفريقية

أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا، أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه العالم، كان لا بد أن يكون لأفريقيا صوت واضح، وقوة اقتصادية للقارة الأفريقية من خلال تعزيز التجارة بين شعوب القارة.

وقالت منى عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ًصباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن مصر كانت دائما لاعبا رئيسا في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو، أولى الرئيس السيسي أهمية للتعاون مع القارة الأفريقية بشكل كبير.

وأضافت مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا، أن هناك العديد من المحاور تقوم بها مصر مع القارة الأفريقية، سواء المحور التنموي، أو تخفيف الأعباء والديون عن القارة الأفريقية.

قوة القارة الأفريقية

وأشارت منى عمر إلى أن الرئيس السيسي كان لديه الرؤية لما يجب أن يكون بأن أفريقيا هي المستقبل بالنسبة للدولة المصرية، وقوة مصر من قوة القارة الأفريقية.