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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موسى فقي: أفريقيا حققت نجاحات كبيرة في التعاون المشترك.. وأزمة المناخ تعيقها

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي

قال رئيس  مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إنّ القارة السمراء حققت نجاحات كبيرة على مستوى التعاون المشترك، منها على سبيل المثال التعاون المشترك في المجال البحري، لافتا إلى أنّ المؤتمر الخاص بالبحيرات الأفريقية كان مهما  للغاية، فضلا عن تعزيز البنية التحتية في إطار محاربة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وأضاف فقي، خلال كلمته في قمة «نيباد» التي تستضيفها كينيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تنقلها قناة "القاهرة الإخبارية": «نحاول جاهدين كدول أفريقية العمل بأحسن أداء، والصورة النهائية ستكون ثرية»، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق من أجل تحسين الصورة المالية على مستوى القارة وتحسين العمل في المجالات البحثية والمجتمع المدني، والتعاون في المجال الخاص، فضلا عن الاندماج في المجال الأفريقي الذي لا يمكن أن يقوم إلا عن طريق التعاون الاقتصادي والجيوسياسي على المستوى العالمي.

 

 تحديد المؤتمر المناخي

وأشار إلى أنّ التغيرات المناخية تعيق عمل أفريقيا، وعلى القارة السمراء أن تحاول جاهدة أخذ موقف تجاه أزمة الاحتباس الحراري والتهجير وأيضا حل النزاعات، متابعا: «وليم روتو، سيحدد النقاط الأساسية التي تم طرحها في مؤتمر المناخ في مصر COP27 من أجل تحديد المؤتمر المناخي COP28».

أزمة المناخ المجال البحري البنية التحتية الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية

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