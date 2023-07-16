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رئيس التحرير
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تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية إخبارية حيث ان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات ، للوقوف على آخر أخبار وكواليس واستعدادات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات.

شاهد الفيديو:

وأفاد المصدر بأن العمل يسير على قدم وساق داخل مقرات التصحيح الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة ، استعدادا لـ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات مثلما وعد وزير التربية والتعليم أوائل أغسطس القادم .

اللغات الأجنبية الأولى : من ٥٠ درجة
اللغات الأجنبية الثانية : من٤٠ درجة
المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) : من ٦٠ درجة
المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) : من ٦٠ درجة
الرياضيات البحتة : من٦٠ درجة ( 30 جبر وهندسة + 30 تفاضل وتكامل)
الرياضيات التطبيقية : من ٦٠ درجة (30 استاتيكا + 30 ديناميكا )
 

شاهد الفيديو:

 

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