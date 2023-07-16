تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية إخبارية حيث ان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات ، للوقوف على آخر أخبار وكواليس واستعدادات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات.

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وأفاد المصدر بأن العمل يسير على قدم وساق داخل مقرات التصحيح الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة ، استعدادا لـ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات مثلما وعد وزير التربية والتعليم أوائل أغسطس القادم .

اللغات الأجنبية الأولى : من ٥٠ درجة

اللغات الأجنبية الثانية : من٤٠ درجة

المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) : من ٦٠ درجة

المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) : من ٦٠ درجة

الرياضيات البحتة : من٦٠ درجة ( 30 جبر وهندسة + 30 تفاضل وتكامل)

الرياضيات التطبيقية : من ٦٠ درجة (30 استاتيكا + 30 ديناميكا )

