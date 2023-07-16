تغريدات مسيئة.. ميدو يورط نفسه مع الأهلي.. وحل وحيد ينقذه من العقاب

وضع أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، نفسه في أزمة بعد نشر تغريدات مسيئة ضد أسامة حسني نجم النادي الأهلي السابق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، بالقلعة الحمر.

وتقدم كلٌ من أسامة حسني وجمال جبر، مدير الإعلام ببلاغين إلى المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لقيامه بنشر أخبار كاذبة.

وجاء في البلاغين اللذين تقدم بهما المحامي محمد عثمان، أن «ميدو» خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة، لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف.

وطالب كل من أسامة حسني وجمال جبر، بتطبيق القانون بحق «ميدو» لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي.

ماذا كتب ميدو؟

كتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" أسامة حسني تلميذ صفوت حجازي وواحد من أدوات الإخوان المسلمين في الرياضة المصرية حتى الآن يقول ان التاريخ يقول أن الست سنوات القادمة للأهلي !!! مثلما قال معلمك بان الإخوان سيحكمون مصر للخمسين سنه القادمة".

وتابع :" قريبا سأحكي لكم عن قصة جمال جبر بقيادات الإخوان المسلمين وعلاقتهم بقيادات الألتراس ".

ميدو يحذف تغريداته:

وحذف أحمد حسام ميدو بالنادى التغريدتان التي نشرها خلال الساعات الماضية التى تجاوز فيها بحق كلا من أسامة حسني وجمال جبر.

حل وحيد.. الاعتذار ينقذ ميدو

قال محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى خلال تصريحات تلفزيونية:" ما فعله ميدو جريمة قذف تستحق العقاب، لأن جماعة الأخوان مدرجة على أنها جماعة إرهابية".

وأضاف: المستشار القانونى للنادى الأهلى قائلا:" استغربت ما كتبه ميدو، لأنه ليس أسلوبه ولكن هناك شخص آخر كتب هذا الكلام".

وتابع المستشار القانونى للنادى الأهلى:" ما كتبه ميدو كلام هراء لا يستحق الرد وتم التقدم ببلاغ ضد ميدو ولكن أى رد فعل من ميدو لترضية أسامة حسنى، والكابتن جمال جبر سيتم تسوية الأمر".