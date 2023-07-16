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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير التجارة يعتمد نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية لمراكز تدريب مصلحة الكفاية الانتاجية

صدى البلد

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة اعتماد مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية لعام 2022/2023 بنسبة نجاح 89.7%، لافتاً إلى أن النسبة العامة للنجاح بمراكز التدريب التابعة للمصلحة بلغت هذا العام 90.8% بينما بلغت نسبة النجاح الإجمالية لمراكز التدريب التابعة للشركات والتى تشرف عليها المصلحة فنياً 94.5%، كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية للمحطات التدريبية 87.7 %. 

وقال الوزير إن هذه النتائج تؤكد الدور المهم الذي تقوم به المصلحة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة بما يسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشيراً الى ان المصلحة تستهدف تخريج مستوى متميز من العمالة الماهرة التي تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية. 

من جانبه أشار اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن ترتيب المراكز على مستوى المصلحة جاء حسب نسبة النجاح بكل منطقة، حيث احتلت منطقة جنوب الصعيد المركز الاول بنسبة نجاح 98% وجاءت منطقة الجيزة بالمركز الثانى بنسبة 95.3%، تلاها منطقة جنوب القاهرة بنسبة 95.3%، ثم منطقة شرق اسكندرية بنسبة نجاح 92.7% ثم منطقة شمال القاهرة بنسبة 92.5%، ثم منطقة الوجه البحرى بنسبة نجاح 91.2%، تلاها منطقة غرب اسكندرية بنسبة 90%، ثم منطقة الاميرية التجريبيى بنسبة 88.1% ومنطقة القناة والعاشر بنسبة 85% ثم منطقة شمال الصعيد المركز التاسع بنسبة 72.4%. 

وفيما يخص نتيجة المحطات، أوضح أبو مندور أن منطقة شمال القاهرة جاءت في المركز الأول بنسبة 100% يليها جنوب القاهرة بنسبة 100%، ثم محطات جنوب الصعيد بنسبة 98.8%، ثم محطات القناة والعاشر 95.5%، يليها شمال الصعيد المركز بنسبة 94%، ثم محطات الوجه البحرى 90.1%، ثم محطات غرب اسكندرية بنسبة 89.4%، ثم منطقة الجيزة بنسبة 86.3%، ثم محطات شرق اسكندرية بنسبة 84.8%، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بمراكز التدريب التابعة للشركات فقد جاءت منطقة شمال القاهرة في المركز الاول بنسبة نجاح 97.1%، يليها منطقة جنوب القاهرة بنسبة نجاح 92.3%. 

جدير بالذكر أن المراكز العشر الأولى على مستوى الجمهورية يشغلها طلاب محطة السويدى بمنطقة القناة والعاشر ومحطة سمارت المنيا ومحطة الاوروبى بدمياط ومركز مشترك اسوان ومركز صيانة السيارات بشبرا وسمارت بنى مزار والمصرية فرع الروضة والمعهد الفنى للعلوم والتكنولوجيا ومصر الصناعية تخصص برمجة وحاسب آلى على مستوى المصلحة.
 

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصلحة الكفاية الإنتاجية الصناعة الوطنية نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية

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