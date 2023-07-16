تمثل خريطة سماوية.. كيف حدد المصري القديم فصول السنة من خلال الأحجار؟

تفوق المصرى القديم فى العديد من المجالات المختلفة وقدم حضارة عظيمة نفتخر بها بين شعوب العالم على مدى العصور، ورغم مرور آلاف السنين على حضارة القدماء المصريين، إلا أن علماء الآثار والباحثون المختصون لازالوا يكشفون الأسرار عن هذا العالم.

حوض النبتة

ويعد وادى النيل وخاصة مناطق جنوب مصر، مهد الحضارات المصرية القديمة ومستقر معيشتهم خلال العصور المختلفة، وفى أسوان "بوابة الجنوب الأفريقى" كانت مركزاً مهماً لعدد من الباحثين المهتمين بعلوم الفلك، خاصة أن المصرى القديم اعتمد على أرض أسوان فى كثير من المجالات الفلكية ومنها ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل، بالإضافة إلي اكتشاف قياس محيط الكرة الأرضية من أسوان، وأخيراً تحديد فصول السنة من خلال "حوض النبتة" أو "الساعة الحجرية" التى كان يستخدمها القدماء المصريين قبل 10 آلاف سنة.

وأقام المصري القديم دائرة من الحجر بأحكام ودقة شديدة وحدد لها أربعة أبواب ووضع بداخلها ستة أحجار وشيدها في بقعة صحراوية تسمي "حوض النبتة" في النوبة جنوب مصر وشمال السودان، هذا الموقع يبعد فقط 100كم شمال غرب مدينة أبو سمبل بالصحراء النوبية وعلي بعد 30كم شمال حدود السودان، وهذه الدائرة تعود إلي 6500 ق.م.

هذه الدائرة الحجرية الضخمة مثبتة علي أحجار أخري تحت الأرض يصل ارتفاع كل منها نحو 3م ووضعت علي شكل دائري.

مراقبة ورصد النجوم

وبعد دراسة الموقع توصلوا إلي أنه تم إنشاؤه من أجل مراقبة ورصد النجوم كما أنها تمثل خريطة سماوية، أما الغرض من هذه الأعمدة المنصوبة في مركز الدائرة هو مراقبة الشمس عندما تكون في الأفق أثناء الاعتدال الصيفي، ويري البعض أن المداخل الأربعة تمثل الاتجاهات الأصلية الأربعة وأنها كانت تهدف إلي إرشاد المسافرين ليلاً لاتجاهاتهم.

وهناك من يقول أن المداخل في هذه الدائرة تمثل رصدًا للانقلاب الصيف من أجل تحديد هطول المطر حتي يساعدهم في الاستعداد لتخزين مياه الأمطار.

واكتشف العلماء أنه في حال رسم خط مستقيم يصل بين بلاطتين والتي تبعد الواحدة عن الأخري مسافة ميل واحد فإن هذا الخط يظهر اتجاه "شرق - غرب"، وأما إذا تم رسم نفس الخط بين بلاطتين أخريين فإن هذا الخط سيظهر اتجاه "جنوب - شرق" و"جنوب - غرب".

وفي هذه المنطقة أيضًا تم الكشف عن مستعمرة سكنية يرجع أقدم تاريخ إلي 11,000 سنة، وقد أوضح التنقيب في هذا المكان القديم أن هذا المجتمع نجح منذ 8000عام في إدارة شئون الحياة بطريقة منظمة ودقيقة جدًا لدرجة مذهلة، وعند دراسة الموقع أكثر اكتشفوا 15 منزلاً بيضاويًا من البوص والخزف والعصي وحفر لتخزين الطعام والفاكهة وعددًا من الفخار وثلاثة أبار للمياه، وكان سكان هذا الموقع في الأغلب رعاة.

الدائرة الحجرية تم نقلها من موقعها الأصلى غرب مدينة أبوسمبل إلى حديقة متحف النوبة بمدينة أسوان، خوفاً من السرقة خلال أحداث ثورة يناير 2011، ولكن هذه الدائرة فقدت جزء من قيمتها التاريخية والأثرية بعد نقلها، لأنها كانت موضوعة بنظام حسابى دقيق بين خطوط الطول والعرض لأشعة الشمس التى تتعامد عليها وحدده المصريين القدماء.