السفير التركي يكشف موعد زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة

أكد السفير التركي لدى مصر، صالح موتلو شين، أن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا حسمت بالفعل بين حكومتي البلدين.

ولفت السفير التركي إلى بدء حقبة جديدة من التعاون الثنائي المشترك، حسبما قال في تصريحاته لدي سبوتنيك.

وقال موتلو شين، اليوم الأحد، إن "زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، قد حُسمت بالفعل بين حكومتي البلدين، وذلك بعد عودة العلاقات الثنائية".



وأوضح السفير التركي لدى القاهرة، أن "الزيارة ستعقد في الموعد المناسب لها"، مضيفا "الجانبان سيواصلان العمل على برنامج القمة ومضمون الزيارة".