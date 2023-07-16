عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير التركي يكشف موعد زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة

صدى البلد

أكد السفير التركي لدى مصر، صالح موتلو شين، أن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا حسمت بالفعل بين حكومتي البلدين.

ولفت السفير التركي إلى بدء حقبة جديدة من التعاون الثنائي المشترك، حسبما قال في تصريحاته لدي سبوتنيك.

تركيا تقصف إقليم كردستان بالعراق.. ولا أنباء عن الضحايا

وقال موتلو شين، اليوم الأحد، إن "زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، قد حُسمت بالفعل بين حكومتي البلدين، وذلك بعد عودة العلاقات الثنائية".


وأوضح السفير التركي لدى القاهرة، أن "الزيارة ستعقد في الموعد المناسب لها"، مضيفا "الجانبان سيواصلان العمل على برنامج القمة ومضمون الزيارة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تسعير عادل| تدخل برلماني عاجل لإنقاذ سوق الدواء.. و170 مليار جنيه حجم تجارته

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

أحمد حسن يعلن عن بيع لاعب جديد من الأهلي .. تفاصيل

رئيس مجلس القضاء الأعلى يأمر بانتداب وتجديد ندب عدد من القضاة بمحكمة النقض

بوتين يكشف موقف روسيا من الأسلحة الغربية المغتنمة في الحرب الأوكرانية

السفير التركي يكشف موعد زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ