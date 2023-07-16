عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى والسنطة وطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة ستنتهي قريبا من إنهاء أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي يتم تنفيذها في مركز زفتى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 634 مشروع  من إجمالي 876 مشروع بنسبة تنفيذ تخطت الـ 91%، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها  اليوم لتفق مشروعات المبادرة بمركز زفتى، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي السنطة وطنطا، وذلك بحضور  المهندس محمد سالم من لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينةزفتى، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدية السنطة، الدكتور محمود عيسى رئي حي ثان طنطا والمهندس علي سالم.

txt

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا

بدأت الجولة بتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية سندبسط، حيث تفقد استمرار العمل في مشروعات وحدة طب الأسرة، مركز التأهيل الاجتماعي، مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، وحدة الحديد والمنجنيز، سوق نموذجي، كما تفقد في قرية نهطاي أعمال إنشاء حديقة نهطاي العامة إلى جانب تفقد كورنيش نهطاي واختتمت الجولة في زفتى بتفقد مشروعات المبادرة بقرية دهتوره، حيث تفقد وحدة طب أسرة، وحدة الشئون الاجتماعية، ومركز شباب.

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

وأشار رحمي إلى المتابعة المستمرة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى، من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية من أجل نهو كافة المشروعات، مشيراً إلى البدء في تنفيذ أنشطة وفعاليات المرحلة الثانية بقرى مراكز المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل طنطا من طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق تمهيداً لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات بمركز السنطة.

الدكتور محمود زكى: إعلان جامعة طنطا رقمية قريبا

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

IMG-20230716-WA0048
IMG-20230716-WA0048
IMG-20230716-WA0050
IMG-20230716-WA0050
IMG-20230716-WA0040
IMG-20230716-WA0040
IMG-20230716-WA0047
IMG-20230716-WA0047
IMG-20230716-WA0049
IMG-20230716-WA0049
IMG-20230716-WA0043
IMG-20230716-WA0043
الخدمات الحكومية الدكتور محمود زكي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المرحلة الأولي من المبادرة المرحلة الاولي بقرية دهتوره تفقد مشروعات حياة كريمة تطوير الريف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية : تشميع 18 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا

ترشيحاتنا

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: مستوي الفخامة في العلمين الجديدة فوق الوصف

السنة الهجرية وثورة يوليو.. وزارة العمل: الخميس والأحد المقبلان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

زميل تريزيجيه.. الوداد المغربي يضم صفقة مدوية من أوروبا.. تفاصيل

يذهب إلى تركيا.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

ترامب عن فضيحة الكوكايين بالبيت الأبيض: فليذهبوا إلى الجحيم

120 غرزة.. بلطجية يهاجمون شابا بأسلحة والشوم داخل محل تجاري بالمحلة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ