محافظ أسيوط يشهد تدريب التعامل الفعال مع الطلاب والأطفال ذوي الاعاقة بالمدارس

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ انطلاق تدريب "أساليب التعامل الفعال مع الطلاب والأطفال من ذوي الاعاقة في المدارس" الذي تنظمه وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط على مدار يومين ،فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الهام والاهتمام لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المؤسسات والقطاعات تحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر2030 ،مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الفعاليات التي تعمل على تطوير وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالقطاعات المختلفة على التعامل مع الطلاب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم في كافة القطاعات وتقدم خدمات للمجتمع والمواطنين

يحاضر في التدريب كل من الدكتور ابوضيف مختار محمود مدرس صعوبات التعلم بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف ، والدكتور ممدوح محمد الشريف مدرس اضطرابات التخاطب بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف وذلك بحضور النائب عادل حجازى عضو مجلس الشيوخ وعبدالعزيز الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ،ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، والدكتورة منى ابوالمواهب مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ، وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاعاقة بديوان عام محافظة أسيوط وبمشاركة 80 شخص من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومدرسين الفصل بمدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة بأسيوط.



وأوضح محافظ أسيوط أن التدريب تنظمه وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ؛ للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومدرسي الفصل بمدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة بمراكز وقرى المحافظة لتدريبهم على أساليب التعامل معهم ليكونوا قادرين على تحقيق خطط التنمية المنشودة واستكمال مسيرة البناء ، لافتاً إلى أهمية زيادة الوعي بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة الهامة وزيادة دمجهم وتمكينهم في المجتمع ، مشيراً إلى حرصه الدائم على تلبية كافة إحتياجاتهم ومتطلباتهم والمضي قدماً في تنفيذ إجراءات الاتاحة بأرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة ونشر الاتاحة بدور العبادة والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفي مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الشريحة للحصول عل كافة حقوقهم ، مشيداً بما تقدمه وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة والجهود المبذولة من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومدرسي الفصل بمدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة بأسيوط في التعامل وتقديم الخدمة المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقة.



وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة بمدارس التربية الخاصة بالمحافظة ،موجهاً الشكر للعاملين بتلك المدارس والاخصائيين المشاركين فى التدريب ،ولجميع الامهات واولياء امور طلاب مدارس التربية الخاصة لتحملهم المسئولية ورعايتهم لابنائهم حتى يتم دمجهم فى المجتمع بكافة مؤسساته .



ووجهت مدير ادارة التربية الخاصة ، الشكر للوزير المحافظ على دعمه المستمر لمدارس التربية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة ومشاركتهم جميع الفعاليات والاحتفالات وتكريم المتميزين من الطلاب فى كافة المناسبات

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