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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمال الإنقاذ ينتشلون 8 جثث من نفق غمرته مياه الفيضانات بكوريا الجنوبية

فيضانات كوريا الجنوبية
فيضانات كوريا الجنوبية

انتشلت جثث ثمانية أشخاص حوصروا في نفق غمرته الأمطار الغزيرة في وسط كوريا الجنوبية ، اليوم الأحد ، بحسب ما أعلنت السلطات ، فيما ارتفع عدد القتلى جراء أيام من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد إلى 37.

وقال سيو جيونج إيل ، رئيس محطة الإطفاء في غرب تشونغجو ، إن ما يقدر بنحو 15 مركبة ، بما في ذلك حافلة ، غُمرت في نفق بالمدينة بعد وقت قصير من تدمير سد لنهر قريب بسبب الأمطار الغزيرة يوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو تدفق المياه الموحلة إلى النفق بينما تمكن السائق من الخروج من النفق ، بينما أظهرت لقطات أخرى من كاميرات المراقبة عبر قناة محلية مركبات تسير عبر النفق وعجلاتها مغمورة.

وقال سيو للصحفيين 'هدفنا استكمال عمليات الصرف والبحث (اليوم)' وعدد القتلى في النفق بلغ تسعة ، بينهم جثة انتشلت يوم السبت.

واكد كونغ سيونغ بيو ، وهو من سكان تشونغجو يبلغ من العمر 60 عامًا ويستخدم النفق بشكل متكرر ، إنه كان يجب على الحكومة تقييد الوصول إلى النفق عندما كان من المتوقع حدوث فيضانات.

وقال كونغ لرويترز 'كنت سأموت أيضا لو غمرت المياه. ليس لدي كلمات للتعبير عن هذا الشعور المحبط.'

وأوضحت وزارة الداخلية والسلامة إن تسعة أشخاص فقدوا في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 6 مساءً. (0900 بتوقيت جرينتش) حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات ، وغطت أوامر الإجلاء 8852 شخصا.

ولا تشمل بيانات الوزارة أولئك الموجودين في النفق الذي غمرته المياه لأنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص المحاصرين تحت الماء.

ووقعت الكارثة الأخيرة على الرغم من تعهد كوريا الجنوبية بتكثيف الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة بعد أن تعرضت سيئول العام الماضي لفيضانات تسببت في هطول أمطار غزيرة منذ 115 عامًا ، مما أدى إلى غمر شقق الطابق السفلي في الأحياء المنخفضة ، بما في ذلك منطقة جانجنام الغنية إلى حد كبير.

واكد مسؤول في مقاطعة شمال تشونغتشونغ إن السد انهار بشكل غير متوقع قبل أن يصل هطول الأمطار إلى المستوى المطلوب لتقييد الوصول إلى النفق.

عقد الرئيس يون سوك يول ، الذي يقوم الآن برحلة خارجية ، اجتماع استجابة مرتبط بالفيديو وقال إن بعض المناطق فشلت في اتخاذ تدابير وقائية ضد الطقس القاسي.

وقال مكتب يون إنه أمر رئيس الوزراء هان دوك سو بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتقليل عدد الإصابات وحث وكالة الأرصاد الجوية على نشر التوقعات بسرعة لأنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد قد تتلقى ما يصل إلى 300 ملم من الأمطار الإضافية بحلول يوم الثلاثاء.

وتتعرض كوريا الجنوبية غالبًا لأمطار غزيرة في الصيف ، فقد شهدت زيادة حادة في الأمطار الغزيرة في السنوات الأخيرة.

وأوقفت شركة السكك الحديدية الكورية جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات السريعة منذ يوم السبت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة من الانهيارات الأرضية وتتبع الفيضانات وتساقط الصخور.

الأمطار الغزيرة كوريا الجنوبية غرب تشونغجو ارتفع عدد القتلى

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