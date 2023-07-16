من مذكرات مراهقة إلى كيرة والجن..كيف استحق أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة؟

اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان أحمد عز لمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، ضمن فعاليات الدورة 45، المقرر انطلاقها في الفترة من 15 حتى 24 نوفمبر المقبل.

أحمد عز الذي انطلقت مسيرته الفنية في منتصف التسعينات، وعلى غرار زميله كريم عبد العزيز، لم يقدم قدرا كبيرا من الأعمال الفنية، لكن مسيرته تضم محطات مهمة في تاريخه الفني وتاريخ السينما المصرية.

انطلقت مسيرة أحمد عز الفنية عبر بوابة الموديلينج وعروض الأزياء، وذلك بعدما تخرج من كلية الآداب جامعة عين شمس، وعمل لبعض الوقت في مجال الفنادق.

ومن عارض أزياء إلى موديل في كليبات غنائية، بدأ اهتمام أحمد عز بالسينما، وشارك بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام منها سمكة و4 قروش، كلام الليل، الشرف، حتى اختارته المخرجة إيناس الدغيدي ليكون بطل عمل غير مسار حياته.

كانت البداية الحقيقية لمشوار أحمد عز كنجم شباك متصدر الأفيش، من خلال فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة إيناس الدغيدي عام 2001.

وهو العمل الذي رغم أنه شهد على انطلاق مسيرته وزميلته هندي صبري، إلى أنه أثار بجرأته موجات قوية من الجدل وقت عرضه، ولكنه على الجانب الآخر ضمن لأحمد عز الظهور الذي يحتاجه ليشق طريقه بعد ذلك من خلال عدد من الأعمال الناجحة.

كان هذا العمل كافيا ليخوض أحمد عز البطولة مرة ثانية، ولكن في الدراما التلفزيونية، أمام الفنانة يسرا عام 2003، بمسلسلهما الشهير "ملك روحي" الذي كان أيضا بمثابة دفعة قوية لمسيرته كممثل موهوب وشاب وسيم يحب الجمهور طلته.

وفي عام 2004 قدم أحمد عز، 4 أفلام سينمائية من أهمها "حب البنات" للمخرج خالد الحجر، وفاز عن دوره فيه بجائزة أحسن ممثل دور ثاني من المهرجان القومي العاشر للسينما المصرية، وكذلك "سنة أولى نصب" مع المخرجة كاملة أبو ذكري، و"يوم الكرامة" مع المخرج علي عبد الخالق.

وانطلق "أحمد عز" إلى أدوار البطولة المطلقة، فقدم فيلم "ملاكي إسكندرية" عام 2005 مع المخرجة ساندرا نشأت، والذي كان بداية مرحلة تعاون في عدة أفلام منها فيلم "الرهينة" عام 2006، و"مسجون ترانزيت" عام 2008، وفيلم "الشبح" مع المخرج عمرو عرفة، وحصل عن دوره على جائزة أفضل ممثل لعام 2007، كما قدم فيلم "بدل فاقد" مع المخرج أحمد علاء الديب عام 2009.

وفي عام 2011، قدم عز فيلم "365 يوم سعادة" مع المخرج اللبناني سعيد الماروق في أولى تجاربه السينمائية، وفي عام 2012، قدم فيلمين معًا هما: "المصلحة" مع المخرجة ساندرا نشأت والذي كان عودة لتعاونهما بعد 5 سنوات، و"حلم عزيز" والذي عاد فيه للعمل مع المخرج عمرو عرفة مرة أخرى، بينما قدم عام 2015 فيلم "الحفلة" مع المخرج أحمد علاء الديب.

كما قدم 3 أعمال مع المخرج طارق العريان وهي فيلم "ولاد رزق" عام 2015 والجزء الثاني منه عام 2019 وفي عام 2017، قدم فيلم "الخلية"، وفاز عن دوره فيه بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز السينما العربية "أوسكار" لعام 2018.

ومع بداية عام 2019 قدم فيلم "الممر" عن بطولات حرب الاستنزاف، وهو أول تعاون له مع المخرج الكبير شريف عرفة، وفي عام 2021، قدم فيلم "العارف" مع أحمد علاء الديب، وعاد للتعاون مرة أخرى مع "عرفة" من خلال فيلم "الجريمة" عام 2022، وقدم في نفس العام فيلم "كيرة والجن" مع المخرج مروان حامد في أول تعاون بينهما.

ومنذ عام 2019 حتى يومنا هذا قدم الفنان أحمد عز 5 أفلام في السينما المصرية جمع من خلالهم 385 مليون جنيه، وهو رقم قياسي لم يصل له أي فنان مصري في تلك الفترة أو في فترات سابقة عن أفلام "الممر" و"ولاد رزق 2" و "العارف" و"الجريمة" وأخيرًا "كيرة والجن" بحسب بيان رسمي من مهرجان القاهرة السينمائي.