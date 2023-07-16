أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها أمام خريجي الجامعات..تعرف على المزايا الخاصة بالضباط المتخصصين

أعلنت أكاديمية الشرطة عن التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة هذا العام وهي :" الطب البشري ذكور وإناث ، والطب البشري دكتوراه وماجستير ذكور والعلاج الطبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكور وإناث وصيدلة بكالوريوس ذكور وإناث وطب أسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكور وإناث، وصيدلة اكلينيكية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكور وإناث وطب بيطري بكالوريوس ذكور وتمريض بكالوريوس ذكور واناث وهندسة وفنون تطبيقية ذكور وتجارة محاسبة وسياحة وفنادق وعلوم وتربية رياضية وموسيقية وزراعة وآداب واقتصاد وعلوم سياسية وخدمة اجتماعية وألسن وآداب".

المزايـا الخاصـة بقســـم الضباط المتخصصيـن

يتمتع طلاب القسم بالمميزات التالية :

- يمـنح الطالـب طـوال فترة دراسته مكافأة توازي المرتـب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.

- يمنح الخريج شهادة الدبلـوم فـي مـواد الشرطة.

- يعين الخريج ضابطا بهيئة الشرطة، برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

- يتمتـع الخـريج بكافـة المزايـا المقـررة لضباط الـوزارة وأهمهـا ما يلي :

-رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته.

- رعاية رياضية (بالاشتراك في نوادي الشرطة على مستوى الجمهورية).

- رعاية اجتماعية (المصايف - الحج - العمرة - الرحلات – إلخ).

.. رعاية ثقافية (السماح بالدراسات العليا والبعثات).

- تمكين المقبولين بالكلية في تخصص الطب البشري من التسجيل بالدراسات العليا بالجامعات المصرية خلال فترة دراستهم بالكلية.

وكان اللواء وزير الداخلية وافق علـى قبـول دفعـة جـديـدة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة.

وأعلن اللواء هانى ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئبس اكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين علـى شـهادة إتمام الدراسة الثانويـة العامـة أو ما يعادلهـا وفقـاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، وذلك بـحـد أدنـى بنـسـبـة (65%) لمجمـوع درجـات النجـاح لـهـذا العـام (٢٠٢۳)، أو العـام السابق (٢٠٢٢) ، وتكــون مـدة الدراسـة أربـع سـنوات دراسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر أكاديمية الشرطة انه بالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقـوق (ذكـور - إنـاث) وشهادة البكالوريوس في التربية الرياضية (إنـاث) بتقـدير (مقبـول فـأعلى) لهـذا العـام (٢٠۲۳) أو العام السابق (٢٠٢٢) ، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.

والحاصلون علـى المـؤهلات الجامعية في التخصصـات الـتي تُمثـل إحتياجـاً لقطاعـات وزارة الداخليـة (ذكـور - إنـات) بتقـدير (جيد علـى الأقـل) لهذا العـام (٢٠٢٣) أو العـام السابق (۲۰۲۲) عـدا تخصـص الطـب البشـري لهذا العـام (٢٠٢٣) أو العـامين السابقين (۲۰۲۲ - ٢٠۲۱)، وتكـون الدراسـة سنة دراسية واحدة وذلك في إطـار الضوابط الواردة بالقانون رقـم 91 لسنة 1975 بشـأن إنشـاء اكاديمية الشـرطة، والقــرار الـوزاري رقـم ٨٦٤ لسـنة ١٩٧٦ بشـأن اللائحـة الداخليـة للأكاديميـة، وقـرار مجلس إدارة الأكاديميـة الصـادر بتحديـد شـروط السن واللياقة الصحية والبدنية والسمات الشخصية اللازمة للقبول بالكلية.

وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام السابق 2022 والحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الاجنبية للعام 2022 والحاصلون على شهادة الليسانس فى الحقوق "ذكور - اناث" وبكالوريوس التربية الرياضية اناث للعام السابق 2022 والحاصلون على المؤهلات الجامعية "بكالوريوس- ليسانس- ماجستير- دكتوراه" فى التخصصات التى تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو حتى يوم الخميس 10 اغسطس 2023.

وبالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة او الازهرية لهذا العام 2023 وطلبة الدور الثانى يبدأ التقديم فى 1 اغسطس وحتى 31 اغسطس 2023.

وبالنسبة للحاصلين على الليسانس فى الحقوق ذكورًا وإناثًا، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث لهذا العام 2023 يبدأ التقديم من 1 اغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023.

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