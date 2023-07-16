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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث سبل تعظيم التعاون مع شركة صينية عالمية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على أن الدولة المصرية تسعى جاهدة فى دعم قطاع الاستثمار وتحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وذلك وفق رؤية واستراتيجة ترعاها وتدعمها القيادة السياسية ، مؤكداً على أن الاستثمارات الصينية من أهم الاستثمارات التى تؤكد على مدى متانة وحجم العلاقات التعاون المستمر والاستراتيجي بين البلدين الصديقين "مصر والصين" . 

أشار المحافظ إلى أن بني سويف فى الفترة الاخيرة ،لاسيما الــ 10 سنوات الماضية، بعد تنفيذ حزمة كبيرة من لمشروعات القومية خاصة فى مجال تأهيل ودعم البنية التحتية ، مما أسهم فى جعل بني سويف ضمن محافظات الواجهة  والواعدة  فى الاستثمار بجانب كون المحافظة تحتوى على 8مناطق صناعية وجار إنشاء المنطقة التاسعة، فضلاً عن احتضانها  لكبريات الشركات العالمية والإقليمية فى مختلف المجالات. 

جاء ذلك خلال لقاء مسؤولي شركة نيوهوب إيجيبت الزراعية المحدودة_ إحدى شركات مجموعة نيوهوب العالمية بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية ،بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة " جانج آي تساي "،والمدير المالي للشركة " لي شين" وفى حضور الأستاذة سلمى فتحى مدير الاستثمار بالمحافظة. 

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من جانبهم أثنى مسؤولو الشركة_التى تعمل فى مجال تصنيع الأعلاف وتربية الدواجن_على كافة أوجه الدعم من الجهاز الإداري بالمحافظة، وعلى رأس الجهاز محافظ بني سويف ، مؤكدين على أن زياراته للشركات والمصانع ساهمت فى حل عدد من المعوقات الطارئة وتساهم فى دعم الموقف الاستثماري لشركات والمصانع المنطقة.

وناقش المحافظ مع مسؤولي الشركة خطط وتوسعات الشركة المستقبلية وفرص العمل فى توفرها لابناء المحافظة ، ومدى قدرة الشركة على المساهمة فى تخفيض أسعار الأعلاف من خلال زيارة الحصة المباعة بالسوق المحلي. 

وكلف المحافظ الاستثمار بالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية للوقوف على إمكانية تعظيم التعاون والدور المجتمعي للشركة  في خدمة المجتمع السويفي ودفع جهود التنمية المحلية ، وكذا إطلاعهم على تفاصيل ومشروعات الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التى تعمل تحت مظلتها المحافظة فى مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى إمكانية التعاون والاستفادة من خبرة  الشركة فى زيادة الإنتاجية لمشروعات الدواجن التابعة للمحافظة وغيرها من المشروعات والمجالات. 

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