رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي " المجلات العلمية" و " الوافدين"

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي اللجنة العليا للمجلات العلمية، وإدارة الوافدين، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للجنة المجلات العلمية، والدكتور أيمن غنيم منسق لجنة الوافدين، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية التقرير المفصل عن المجلة الدولية للعلوم الأساسية Beni-Suef University of basic and applied sciences ( BJBAS)، والمذكرة المقدمة من المنسق العام للمجلات العلمية بشأن الموافقة على طباعة ( بانرات- رول أب- مطويات- ورقيات) للتعريف بالمجلات العلمية بالجامعة ليتم عرضها في أي مناسبة أو احتفال بالجامعة.

وخلال اجتماع اللجنة العليا للوافدين تم مناقشة العديد من الموضوعات منها تقرير الاجتماع الخاص بالإدارة المركزية للوافدين بجامعة بنها الأهلية، و اقتراح تطبيق التأمين الطبي للطلاب الوافدين مثل الطالب الحكومي بالإضافة إلى اشتراكهم في أندية بني سويف الرياضية.