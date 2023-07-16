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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تطلق 75 ندوة علمية عن فضائل القرآن الكريم ووجوه إعجازه

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

تطلق وزارة الأوقاف (75) ندوة تثقيفية توعوية بالمديريات الإقليمية للحديث عن القرآن الكريم وفضله وبيان بعض أوجه عظمته وإعجازه ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1محرم 1445هـ  -  19/ يوليو 2023م عقب صلاة المغرب.  

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم وفي إطار برنامج "الأسبوع القرآني" .

واعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الشيخ صلاح نور عبد العال علي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الأقصر.

وعقد وزير الأوقاف أول اجتماع مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور محمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة، أحمد عطية أبو الوفا مدير عام الهيئة، والمستشار أسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من قيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق.

وخلال الاجتماع أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن من أهم ما يلفت الأنظار ويشهد به القاصي والداني أن الدولة المصرية اختصرت الوقت والمسافات في جميع المجالات، وأن النقلة النوعية في نظم الإدارة الحديثة بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نقلة كبيرة جدًا ونوعية في مجال التطور الإداري والتكنولوجي، ونشهد روعة في العمارة تضاهي أفخم المناطق على مستوى العالم، مشيدًا بالتطور الملحوظ في أداء موظفي هيئة الأوقاف المصرية والذي انعكس إيجابًا على إيرادات الهيئة.

ووجه وزير الأوقاف بسرعة إعداد دورات متخصصة للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية لرفع كفاءتهم في كل المجالات واستمرار آلية التطوير، وتعظيم استثمارات الهيئة والحفاظ على أعيان الوقف.

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