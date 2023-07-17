عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروع قانون جديد ينظم أعمال البناء وبعض الاشتراطات الخاصة به

مشروع قانون البناء
مشروع قانون البناء الموحد

نص مشروع قانون البناء الموحد على أن "تعتبر الاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، والالتزام بها في مواجهة ذوى الشأن واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ.

كما نص مشروع القانون على وقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها. وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصیلی معتمد ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون".

وبين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أنه يجوز بقرار مسبب تحقيقا لغرض ،قومی تقیید مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها.

وللمحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلى، الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض أو مبنى بذاته أو أى من وحداته، ويحصل مقابل التحسين الذي يطرأ على الشار بما يعادل نصف الفرق بين قيمة العقار قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها.

قانون البناء الموحد مشروع قانون البناء الموحد مخططات التنمية العمرانية البناء الموحد المجلس المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين17-7-2023

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر

القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17-7-2023 في القاهرة والمحافظات

مفاجأة جديدة بشأن أسعار النفط عالميا

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ماك آند تشيز مقلي.. بمذاق لا يقام

أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالتها في دهب| شاهد

فاز بنوبل وترجمت أعماله إلى العربية.. محطات من حياة هاينريش بول| صور

علامات خطيرة تشير لنقص حمض الفوليك.. احذر

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ