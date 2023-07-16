نائب الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الإفريقية جسدت رؤية إستراتيجية منطقية

قال النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، يعكس أهمية دور مصر الرائد في القارة الأفريقية ويأتي في إطار التزام مصر الراسخ بتعزيز دورها القيادي في القارة الأفريقية والمساهمة في بناء مستقبل أفريقيا المُزدهر والمُستدام.

وأضاف صبري، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق في كلمته بالقمة إلى عدد من القضايا الحاسمة التي تواجه القارة الأفريقية، مُعربًا عن تأييده الكامل لرؤية الرئيس السيسي فيما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول القارة الإفريقية، مُشددًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، لأنها تمثل الأساس للتنمية المُستدامة واستقرار الدول الأفريقية، مُذكرًا أن كلمة الرئيس السيسي في هذه القمة جسدت رؤية إستراتيجية قوية ومنطقية تهدف إلى تعزيز الوحدة والتكامل بين دول القارة الأفريقية، وتحقيق الاستقرار الشامل والتنمية المستدامة في المنطقة.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول أفريقيا

وفي سياق آخر، أكد النائب محمد صبري على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول أفريقيا الأخرى، وذلك من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي، مُعربًا عن تأييده الكامل للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز الأمن في المنطقة، مُؤكدًا على أهمية التعاون والتضامن الإقليمي بين دول القارة الأفريقية، ودعم البنية التحتية والتكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية للدول الأفريقية الناشئة بالإضافة إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأفريقية ودول العالم الأخرى، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرخاء للشعوب الأفريقية.

وأشاد النائب محمد صبري بالجهود التي تبذلها مصر في دعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.