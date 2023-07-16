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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتقدم 3 / 1 على المقاولون العرب فى الدوري

محمد شريف
محمد شريف

نجح النادي الأهلى فى اضافة هدفين فى مرمى المقاولون العرب خلال أحداث الشوط الثانى من المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد الجبل الأخضر ليتقدم 3 / 1 بعد أن أنهى الأهلى الشوط الأول بتعادله 1 / 1 مع المقاولون .

نجح أليو ديانج في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من أحمد نبيل كوكا إلى أليو ديانج وضعته في انفراد تام بالمرمى فاستلم الأخير الكرة على الفخذ بشكل رائع ثم سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة وسكنت يسار المرمى.

وأحرز جوزيف أوتشايا خدف تعادل المقاولون العرب في الدقيقة 24 بعد  تنفيذ ركلة حرة للمقاولون بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليمين نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء اهداها أحمد علاء بالرأس إلى جوزيف أوتشايا المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية لتسكن الشباك.

وفى الشوط الثانى نجح محمد شريف فى احراز الهدف الثانى للأهلي فى الدقيقة 52 بعدما استغل الضربة الركنية ليضعها برأسه فى مرمى المقاولون العرب .

وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة 70 والغاه الحكم بداع التسلل ولكن يتدخل الفار ويحتسب الهدف لعدم وجود أى تسلل فى الكرة .

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق

 

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