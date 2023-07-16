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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يعلن عن تشكيل الزمالك امام فاركو

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كل من:


حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري  - محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر -  سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وأحمد بلحاج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر.

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