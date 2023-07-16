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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يشدد على تنمية وتطوير قرى أشمون والشهداء

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدوري لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المنتهية والجاري تسليمها بقطاعى الصحة والأسواق والمواقف النموذجية ضمن  المبادرة الرئاسية  " حياة كريمة " لتنمية وتطوير قرى الريف المصري بمركزى اشمون والشهداء  .

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، ومدير مديرية الصحة  ، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلي مؤسسة حياة كريمة ودار الهندسة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء  ، ووكيل مديرية الصحة ،ومدير عام إدارة التخطيط بالمحافظة وعدد من مسئولي الشركات المنفذة.

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حيث شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود ودفع عجلة العمل بمشروعات قطاع الصحة والبالغ عددها 63 مشروع بقري مركزى أشمون والشهداء للانتهاء منها والعمل على تسليمها تمهيدا لدخولها الخدمة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، مشيرا إلى ضرورة تلافى كافة الملاحظات والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن كون القطاع الصحى أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.


كما تطرق الاجتماع إلى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى للاسواق والمواقف النموذجية بالمبادرة الرئاسية  والبالغ عددها 44  مشروع للوقوف على الوضع الحالى ونسب تنفيذ الأعمال ومعوقات التسليم للعمل على تذليلها.

شدد محافظ المنوفية على الانتهاء من الأسواق والمواقف النموذجية  بقري مركز أشمون والشهداء خلال أسابيع ، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات وتسليمها تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير قرى الريف المصري خطة الرصف قرى الريف المصرى قطاع الصحة

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