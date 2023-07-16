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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرور المنوفية: تطبيق منظومة الكود الرقمي الجديد لتنظيم خطوط سير التوك توك

مركبات التوك توك
مركبات التوك توك في المنوفية

أعلنت الادارة العامة لمرور المنوفية عن تطبيق " منظومة الكود الرقمي الجديد" لمركبات التوك توك وذلك من خلال تخصيص لون مميز لكل مركز ومدينة على حدة لتنظيم خطوط سير المركبات ولضمان الالتزام بالعمل داخل نطاق المراكز ، حيث يتم تطبيق المنظومة الجديدة لأول مرة بالمنوفية من خلال تسجيل كافة بيانات المركبة وسائقها بهدف توفير وسيلة أمنة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، فضلاً عن التعرف على سائقي المركبات حال وجود مشكلات أو مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية سائق مخالف حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين والحد من إنتشار التكاتك بشوارع المحافظة بصورة عشوائية.


وتهيب الإدارة العامة لمرور المنوفية سائقي مركبات التكاتك بسرعة التوجه لوحدات المرور  التابع لها لتركيب الرقم الكودي الخاص به ، ولن يسمح للمركبات العمل داخل المراكز والمدن دون الكود الرقمي الجديد المحدد لكل مركز.

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واكدت إدارة المرور، بأنه سيتم شن حملات دورية مكثفة بالطرق والشوارع الرئيسية والمحاور المرورية لضبط المخالفين والتأكد من تطبيق المنظومة الجديدة ومتابعة مدى التزام سائقي المركبات بخطوط السير المحددة لهم تحقيقاً للصالح العام.

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