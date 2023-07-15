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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. إزالة 85 إشغالا و10 أكشاك مخالفة في حملة بشبين الكوم

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات مكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.


شنت رئاسة حى غرب شبين الكوم حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق الحى وذلك بشوارع سعد زغلول والساحة وميدان سيدى خميس ، أسفرت الحملة عن إزالة 10 أكشاك غير مرخصة وغير مستغلة تعوق حركة السير بالشوارع و 85 إشغال فورى مخالف وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين بهدف تحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

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 وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها المستمرة في متابعة الحالة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة والتعامل الفوري مع المخالفين ، فضلاً عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإشغالات ازالة الاشغالات الموجة الـ21 حملة إشغالات مكبرة

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