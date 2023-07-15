محافظ المنوفية: إزالة 77 حالة تعد ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ21

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إزالة 77 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية بمساحة إجمالية تزيد عن 7 آلاف و990 م2 .

واشار إلى أنه تم إزالة 19 حالة تعد " مبانى أملاك دولة " بمساحة أكثر من 2756 م2 ، و 37 حالة تعد " زراعة خاصة " بمساحة 2964 م2 ، وكذا إزالة 11 متغير مكانى رصدتها منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 1460 م2 ، و 10 حالات بناء بدون ترخيص 810 م2.



وأشاد محافظ المنوفية بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية والجهات المعاونة خلال أعمال المرحلة الأولى والثانية من الموجة ، لافتا إلى أن الدولة تولى اهتماما بالغاً بملف التعديات والتصدى بكل حسم لظاهرة البناء المخالف حفاظاً على الرقعة الزراعية، مؤكداً على إستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولا بأول وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق المستهدف من الموجة.