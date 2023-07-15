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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 5 آلاف و475 محضر تبوير بإجمالي مساحة 773 فدان في المنوفية

إزالة حالات تعدي
إزالة حالات تعدي

 قال المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة، في محافظة المنوفية، إنه تم تحرير (5 آلاف و475) محضر تبوير بإجمالي مساحة ( 773 فدان و12 قيراط و 7 سهم ) بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن.

وأضاف، أنه تم إسترداد (1280) حالة تم تبويرها بمساحة (118 فدان و 18 سهم ) ورفع  كافة التشوينات والانقاض وعودتها الى طبيعتها الزراعية ، وذلك ضمن جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

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جدير بالذكر أن الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 ابريل وحتى 19 مايو 2023، و المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الماضى، وجارى أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 وحتى 28 يوليو الجارى .

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