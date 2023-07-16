على مدار يومين.. المنوفية تعقد ملتقى توظيف لتوفير 1500 فرصة عمل|تفاصيل

تنظم محافظة المنوفية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ملتقي للتوظيف لتوفير فرص عمل للشباب وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ونادي سيتي كلوب .

وسيتم عقد الملتقي، يومي٢٢-٢٣ يوليو الجاري بنادي سيتي كلوب بشبين الكوم .

وأعلنت محافظة المنوفية ، أنه سيتم توفير فرص عمل حسب مؤهلاتهم والمطلوب الحضور بالسيرة الذاتية للمتقدم، كما سيكون هناك تدريب علي كتابتها بشكل احترافي ورفع مهاراتهم وتأهليهم لسوق العمل أيام ١٧-١٨-١٩ يوليو في مديرية الشباب والرياضة بشبين الكوم .

وأعلنت المحافظة، أنه سيتم توفير أكثر من ٣٥٠٠ فرصة عمل في حوالي ٢٠ شركة في جميع التخصصات. .