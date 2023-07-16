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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية: إدراج 7 طرق ومحاور مرورية جديدة بالمحافظة ضمن خطة الرصف

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إدراج عدد 7 شوارع ومحاور مرورية هامة ضمن خطة المحافظة لرصف أكبر عدد من شبكات الطرق الداخلية والطرق المحلية بالعاصمة لخلق محاور جديدة تساهم في تخفيف الاختناقات المرورية.

 جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع تنسيقي بحضور المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .

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وخلال الاجتماع أوضح محافظ المنوفية إلى أنه جارى إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ، وهم ( طريق أحمد حشمت – الراهب بطول 1950 م ، طريق الراهب /ميت مسعود بطول 2000م ، رصف توسعة محور صلاح خطاب بحى شرق شبين الكوم بطول 1000 م، الطريق الواصل بين محور صلاح خطاب وطريق عبد الرحمن الشرقاوى بطول 300 م ، بالإضافة إلى استكمال رصف طريق 840 " ميت خلف / ميت مسعود /اصطبارى " أمام مستشفى الحميات بطول 350 م ، وكذا امتداد طريق عاصم حما بكفر المصيلحة حتى طريق الراهب بطول 1700م ، فضلاً عن استكمال رصف طريق ترعة القاصد الترابي ( طريق 85 الترابي ) بطول 4.5 كم .


ووجه المحافظ بتسريع إجراءات التنفيذ للبدء في أعمال الرصف في أقرب وقت ، كونها طرق حيوية وهامة تخدم الأهالي ، موجهاً بالإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للنهوض بمستوى البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية  بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف تمهيداً للبدء في أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وإحداث تنمية شاملة للمواطن المنوفى .

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